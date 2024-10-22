https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/podderzhat-i-peredat-traditsiy-kak-razvivat-semeynye-tsennosti-v-abkhazii-1052637419.html

Поддержать и передать традиций: как развивать семейные ценности в Абхазии

Поддержать и передать традиций: как развивать семейные ценности в Абхазии

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная Международной конференции "Традиционные семейные ценности – основа единства народов" состоялась в пресс-центре Sputnik во... 22.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-22T19:51+0300

2024-10-22T19:51+0300

2024-10-22T19:51+0300

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25 и 26 октября в Сухуме пройдет Международная конференция "Традиционные семейные ценности – основа единства народов". Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказала председатель Союза православных женщин Абхазии Юлия Павлюченкова. Она организована движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" , Союзом православных женщин Абхазии и Союзом российских соотечественников в Абхазии при содействии Культурно-делового центра "Дом Москвы"."Когда к нам обратились из Союза православных женщин, и предложили провести в Абхазии подобную конференцию, мы с удовольствием приняли предложение. И сейчас уже, погрузившись в тематику, понимаем, что это сегодня для Абхазии действительно сверх актуально", - отметила Павлюченкова. По ее словам, цель конференции – объединение усилий активных общественных деятелей, исполнительной власти и церкви в вопросах сохранения и передачи семейных ценностей. Сегодня в Абхазии мало многодетных семей и это трагедия для малочисленного народа, считает председатель Союза православных женщин Абхазии Юлия Павлюченкова. Конференция пройдет 25 и 26 октября. В ней примут участие представители духовенства Русской и Абхазской православной церкви, благотворительных организации, власти, в частности президент Абхазии.

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