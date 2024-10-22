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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennyy-punkt-novosadovoe-v-dnr-1052632823.html
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР, сообщило Минобороны России. 22.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР, сообщило Минобороны России.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф, днр
россия, украина, министерство обороны рф, днр

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР

15:57 22.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34095 беспилотников, 583 зенитных ракетных комплекса, 18753 танка и других боевых бронемашин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16530 орудий полевой артиллерии и минометов, 27468 единиц специальной военной автомобильной техники.
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