Российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34095 беспилотников, 583 зенитных ракетных комплекса, 18753 танка и других боевых бронемашин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16530 орудий полевой артиллерии и минометов, 27468 единиц специальной военной автомобильной техники.