https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/takie-obstoyatelstva-enik-i-agrba-o-vozmozhnostyakh-sovremennykh-bibliotek--1052625472.html
Такие обстоятельства: Еник и Агрба о возможностях современных библиотек
Такие обстоятельства: Еник и Агрба о возможностях современных библиотек
Sputnik Абхазия
Директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора Нацбиблиотеки Амза Агрба в эфире радио Sputnik рассказали, успевает... 22.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-22T09:54+0300
2024-10-22T09:54+0300
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Такие обстоятельства: Еник и Агра о возможностях современных библиотек
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Еник и Агра о возможностях современных библиотек
Многие до сих пор представляют себе библиотеку как скучное место, где царит идеальная тишина и строгие порядки. Но потребности общества меняются, а значит, должна меняться и библиотека. Во многих странах библиотеки уже превратились в актуальные социальные пространства, где можно не только найти очередную классную книгу, но и можно подготовить отчет, посмотреть вебинар, получить доступ к бесплатному Wi-Fi, познакомиться с выставкой. Насколько абхазские библиотеки готовы к измененяем, к трансформации, на радио Sputnik рассказали директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора Нацбиблиотеки Амза Агрба.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, книги, чтение, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, книги, чтение, аудио
Такие обстоятельства: Еник и Агрба о возможностях современных библиотек
09:54 22.10.2024 (обновлено: 10:16 22.10.2024)
Директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора Нацбиблиотеки Амза Агрба в эфире радио Sputnik рассказали, успевает ли библиотечная система Абхазии идти в ногу со временем.
Многие до сих пор представляют себе библиотеку как скучное место, где царит идеальная тишина и строгие порядки. Но потребности общества меняются, а значит, должна меняться и библиотека. Во многих странах библиотеки уже превратились в актуальные социальные пространства, где можно не только найти очередную классную книгу, но и можно подготовить отчет, посмотреть вебинар, получить доступ к бесплатному Wi-Fi, познакомиться с выставкой.
Насколько абхазские библиотеки готовы к измененяем, к трансформации, на радио Sputnik рассказали директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора Нацбиблиотеки Амза Агрба.