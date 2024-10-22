https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/takie-obstoyatelstva-enik-i-agrba-o-vozmozhnostyakh-sovremennykh-bibliotek--1052625472.html

Такие обстоятельства: Еник и Агрба о возможностях современных библиотек

Такие обстоятельства: Еник и Агрба о возможностях современных библиотек

Sputnik Абхазия

Директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора Нацбиблиотеки Амза Агрба в эфире радио Sputnik рассказали, успевает... 22.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-22T09:54+0300

2024-10-22T09:54+0300

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Такие обстоятельства: Еник и Агра о возможностях современных библиотек Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Еник и Агра о возможностях современных библиотек

Многие до сих пор представляют себе библиотеку как скучное место, где царит идеальная тишина и строгие порядки. Но потребности общества меняются, а значит, должна меняться и библиотека. Во многих странах библиотеки уже превратились в актуальные социальные пространства, где можно не только найти очередную классную книгу, но и можно подготовить отчет, посмотреть вебинар, получить доступ к бесплатному Wi-Fi, познакомиться с выставкой. Насколько абхазские библиотеки готовы к измененяем, к трансформации, на радио Sputnik рассказали директор Государственной республиканской библиотеки для молодежи Юлия Еник и замдиректора Нацбиблиотеки Амза Агрба.Слушайте подкаст.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, книги, чтение, аудио