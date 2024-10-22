https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/turbaza-belyakova-o-potentsiale-abkhazii-v-sfere-ekspeditsionnogo-turizma-1052634805.html
Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма
Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма
Sputnik Абхазия
О перспективах экспедиционного туризма в Абхазии эфире радио Sputnik рассказала российский эксперт, директор департамента экспедиционной деятельности и туризма... 22.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-22T17:40+0300
2024-10-22T17:40+0300
2024-10-22T18:15+0300
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Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма
Sputnik Абхазия
Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма
Экспедиционный туризм - это вид туризма, связанный с путешествиями в отдаленные или труднодоступные места с целью исследования. Экспедиции могут быть научными, познавательными или приключенческими. Такой вид отдыха подразумевает преодоление трудностей и работу в команде.Уникальная своими природными богатствами, предназначенными для спелеологического туризма, Абхазия имеет большой потенциал для развития экспедиционного туризма, считает директор департамента экспедиционной деятельности и туризма Русского географического общества Наталья Белякова. В республике более 700 пещер. В рейтинге глубочайших пещер мира четыре первые строчки занимают пещеры, которые находятся в Абхазии.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, туризм, перспектива, экспедиции, пещеры, подкасты, аудио
абхазия, туризм, перспектива, экспедиции, пещеры, подкасты, аудио
Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма
17:40 22.10.2024 (обновлено: 18:15 22.10.2024)
О перспективах экспедиционного туризма в Абхазии эфире радио Sputnik рассказала российский эксперт, директор департамента экспедиционной деятельности и туризма Русского географического общества Наталия Белякова.
Экспедиционный туризм - это вид туризма, связанный с путешествиями в отдаленные или труднодоступные места с целью исследования. Экспедиции могут быть научными, познавательными или приключенческими. Такой вид отдыха подразумевает преодоление трудностей и работу в команде.
Уникальная своими природными богатствами, предназначенными для спелеологического туризма, Абхазия имеет большой потенциал для развития экспедиционного туризма, считает директор департамента экспедиционной деятельности и туризма Русского географического общества Наталья Белякова.
В республике более 700 пещер. В рейтинге глубочайших пещер мира четыре первые строчки занимают пещеры, которые находятся в Абхазии.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.