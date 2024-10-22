https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/turbaza-belyakova-o-potentsiale-abkhazii-v-sfere-ekspeditsionnogo-turizma-1052634805.html

Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма

Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма

Sputnik Абхазия

О перспективах экспедиционного туризма в Абхазии эфире радио Sputnik рассказала российский эксперт, директор департамента экспедиционной деятельности и туризма... 22.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-22T17:40+0300

2024-10-22T17:40+0300

2024-10-22T18:15+0300

радио

абхазия

туризм

перспектива

экспедиции

пещеры

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/16/1052636457_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_4dde7e565325372bf1359c52109036d7.jpg

Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма Sputnik Абхазия Турбаза: Белякова о потенциале Абхазии в сфере экспедиционного туризма

Экспедиционный туризм - это вид туризма, связанный с путешествиями в отдаленные или труднодоступные места с целью исследования. Экспедиции могут быть научными, познавательными или приключенческими. Такой вид отдыха подразумевает преодоление трудностей и работу в команде.Уникальная своими природными богатствами, предназначенными для спелеологического туризма, Абхазия имеет большой потенциал для развития экспедиционного туризма, считает директор департамента экспедиционной деятельности и туризма Русского географического общества Наталья Белякова. В республике более 700 пещер. В рейтинге глубочайших пещер мира четыре первые строчки занимают пещеры, которые находятся в Абхазии.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, туризм, перспектива, экспедиции, пещеры, подкасты, аудио