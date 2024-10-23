https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/grazhdanin-i-nachalnik-achba-o-vozdelyvanii-kukuruzy-v-abkhazii--1052638551.html
Гражданин и начальник: Ачба о возделывании кукурузы в Абхазии
Гражданин и начальник: Ачба о возделывании кукурузы в Абхазии
Sputnik Абхазия
Главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал, как в районах республики выращивают кукурузу и какой урожай планируют собрать в... 23.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-23T14:26+0300
2024-10-23T14:26+0300
2024-10-23T14:48+0300
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Гражданин и начальник: Ачба о возделывании кукурузы в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Ачба о возделывании кукурузы в Абхазии
В основном кукурузу выращивают на приусадебных участках, но в последнее время появились предприниматели, которые стали выращивать эту культуру в больших объемах, сказал Ачба. По его словам, меньше всего выращивают кукурузу в Гагрском и Сухумском районах. Остальные районы стабильно занимаются этой культурой. С объемом урожая и его качеством в этом году ситуация лучше, чем в прошлом, отметил агороном. "В прошлом году повлияли засуха и вредители. В этом году проводили обработку", – сообщил Ачба. Слушайте подкаст.
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Гражданин и начальник: Ачба о возделывании кукурузы в Абхазии
14:26 23.10.2024 (обновлено: 14:48 23.10.2024)
Главный агроном Минсельхоза Абхазии Теваз Ачба в эфире радио Sputnik рассказал, как в районах республики выращивают кукурузу и какой урожай планируют собрать в текущем году.
В основном кукурузу выращивают на приусадебных участках, но в последнее время появились предприниматели, которые стали выращивать эту культуру в больших объемах, сказал Ачба. По его словам, меньше всего выращивают кукурузу в Гагрском и Сухумском районах. Остальные районы стабильно занимаются этой культурой.
С объемом урожая и его качеством в этом году ситуация лучше, чем в прошлом, отметил агороном.
"В прошлом году повлияли засуха и вредители. В этом году проводили обработку", – сообщил Ачба.