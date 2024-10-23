https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/mrot-prozhitochnyy-minimum-i-sokrytie-zarplat-kak-v-abkhazii-oplachivaetsya-trud--1052641620.html

МРОТ, прожиточный минимум и сокрытие зарплат: как в Абхазии оплачивается труд

МРОТ, прожиточный минимум и сокрытие зарплат: как в Абхазии оплачивается труд

Sputnik Абхазия

Прожиточный минимум в Абхазии вырос на 4000 рублей с 2023 года и составил 15138 рублей. 23.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-23T13:47+0300

2024-10-23T13:47+0300

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Прожиточный минимум или, как еще его называют, потребительская корзина впервые за девять месяцев 2024 года превысил 15 тысяч рублей, что на 4 тысячи рублей больше года ранее, рассказала в беседе с ведущим радио Sputnik председатель Госкомитета по статистике Абхазии Кама Гогия. Такое повышение Гогия объяснила не только ростом цен на продукты питания, на увеличение стоимости услуг. Среди них, в том числе повышение тарифов за электроэнергию и пользование мобильной связи. Что касается зарплат, по ее словам, в республики зачастую работодатели занимаются сокрытием настоящим сумм. Чаще всего это практикуется в сфере туризма, где фактическая зарплата может составлять от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, но официально указывается 5000 рублей. Такая практика в разы снижает поступления в бюджет страны от подоходного налога и отчисления в пенсионный фонд и другие фонды. Несоответствие в зарплатах выявляет программа обследования домохозяйств, которая определяет доходы и расходы этих домохозяйств. Исходя из полученных данных, определяется, какая нужна сумма для жизни в течение месяца.

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