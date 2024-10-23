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Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме
Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме. 23.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме.Руководитель представительства Владислав Куликов провел встречи с директорами школ Ириной Повирскер и Валиной Вардания. На них обсудили двухстороннее сотрудничество и возможность укрепления связей учебных заведений с партнерскими учреждениями в России. Проект передачи российских книг продолжается.
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россотрудничество в абхазии, абхазия, школы, сухум
россотрудничество в абхазии, абхазия, школы, сухум
Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме.
1050 учебников для начальных классов — во вторую среднюю школу.
294 учебника и методическую литературу — в четвертую среднюю школу.
Руководитель представительства Владислав Куликов провел встречи с директорами школ Ириной Повирскер и Валиной Вардания. На них обсудили двухстороннее сотрудничество и возможность укрепления связей учебных заведений с партнерскими учреждениями в России.
Проект передачи российских книг продолжается.