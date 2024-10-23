https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/predstavitelstvo-rossotrudnichestva-v-abkhazii-peredalo-uchebniki-dvum-shkolam-v-sukhume-1052643345.html

Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме

Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме. 23.10.2024, Sputnik Абхазия

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2024-10-23T16:26+0300

2024-10-23T16:26+0300

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало учебники двум школам в Сухуме.Руководитель представительства Владислав Куликов провел встречи с директорами школ Ириной Повирскер и Валиной Вардания. На них обсудили двухстороннее сотрудничество и возможность укрепления связей учебных заведений с партнерскими учреждениями в России. Проект передачи российских книг продолжается.

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