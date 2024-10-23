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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennyy-punkt-serebryanka-v-dnr-1052640089.html
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Серебрянка на Северском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России. 23.10.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Серебрянка на Северском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф, днр
россия, украина, министерство обороны рф, днр

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР

12:39 23.10.2024
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Серебрянка на Северском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронемашин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники.
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