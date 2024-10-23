Российские военнослужащие освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении
© Sputnik / Павел Лисицын/
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СУХУМ, 22 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Серебрянка на Северском направлении в ДНР, сообщает Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.
Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18769 танков и других боевых бронемашин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц специальной военной автомобильной техники.