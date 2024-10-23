https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/sovfed-ratifitsiroval-soglashenie-s-abkhaziey-ob-izbezhanii-dvoynykh-nalogov-1052639387.html

Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов

Совфед ратифицировал соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Совфед ратифицировал межправсоглашение России и Абхазии об избежании двойного налогообложения. 23.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-23T12:10+0300

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гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Совфед ратифицировал межправсоглашение России и Абхазии об избежании двойного налогообложения.Документ устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для государственных структур.Кроме того, застройщики освобождаются от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

совет федерации рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии