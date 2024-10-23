https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/svo-pochemu-seul-ugrozhaet-moskve-a-glavnoe--chem-1052636677.html

СВО: почему Сеул угрожает Москве, а главное – чем?

СВО: почему Сеул угрожает Москве, а главное – чем?

Sputnik Абхазия

Слухи о прибытии на украинский ТВД северокорейского спецназа (в российской форме) сильно преувеличены – некоторыми восточными разведками и западными СМИ. В... 23.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-23T08:00+0300

2024-10-23T08:00+0300

2024-10-23T10:50+0300

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Слухи о прибытии на украинский ТВД северокорейского спецназа (в российской форме) сильно преувеличены – некоторыми восточными разведками и западными СМИ. В реальности американские и натовские кукловоды киевского режима ощущают острый дефицит живой силы и боеготовности ВСУ. Поэтому ищут и создают удобный предлог для открытой переброски иностранных войск на Украину – для безрассудной эскалации и трансформации СВО в Третью мировую войну.Просроченный лидер киевского режима и украинская военная разведка 17 октября официально заявили о подготовке более 10 тысяч солдат КНДР для участия в боях с украинскими войсками – буквально с 1 ноября – в составе 11-й десантно-штурмовой бригады ВС России. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил американскому изданию The War Zone: "Северокорейские войска будут использовать российское снаряжение и боеприпасы... Первый отряд из 2600 бойцов отправится в Курск".Владимир Зеленский предупредил, что любое вмешательство Северной Кореи станет "первым шагом к мировой войне". Известно, что вор громче всех кричит: "Держи вора!", а "иностранный легион" ВСУ сегодня насчитывает около 18 тысяч "добровольцев" из 85 стран. Франция еще весной 2024 года направила на украинский фронт части своего Иностранного легиона.Вероятно, западных (и американских) наемников ВСУ слишком быстро утилизируют, их недостаточно. Испанская газета El País настойчиво убеждает читателей (: "Украине катастрофически не хватает солдат на растянувшуюся на тысячу с лишним километров линию фронта". Необходимо нечто радикальное – новая армия или тактическое ЯО (все по "плану" Зеленского и Вашингтона).Глава Пентагона Ллойд Остин 19 октября не подтвердил данные о присутствии войск КНДР в зоне российской СВО. Как и генсек НАТО Марк Рютте. КНДР отвергла обвинения в отправке войск на Украину. Однако информационная многоходовка (спецоперация) динамично развивается по западным стандартам и алгоритмам.О рисках "северокорейской эскалации" сообщили Reuters, Washington Post, Newsweek и многие другие издания. Американский канал CNN опубликовал невероятный видеорепортаж об "экипировке северокорейских солдат в России". Журнал Military Watch со ссылкой на южнокорейскую разведку (NIS) подтвердил: "Россия фактически планирует включить Северную Корею в полномасштабную войну против Украины".Мифотворчество действует, формирует параллельная реальность, то есть провоцирует рост эскалации и расширение географии боевых действий в Европе и мире."Плохие собаки" ПентагонаЮжная Корея 21 октября призвала Россию "вывести северокорейские войска". Сеул рассматривает возможность отправки своих "военных инструкторов" на Украину в случае появления в зоне СВО солдат КНДР. Более того: "Южная Корея может последовать примеру Северной и вступить в войну между Россией и Украиной". Как бы "верховный арбитр" – США – уже консультируются с союзниками по поводу северокорейских войск на Украине.Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков мягко подчеркнул "противоречивый характер" информации об отправке военнослужащих КНДР для участия в российской спецоперации на Украине. Напомню, президент РФ Владимир Путин еще осенью 2023 года назвал "чушью" публикации о возможном появлении северокорейских добровольцев в зоне СВО.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил западные страны в отвлекающем от реальности "распространении страшилок с иранскими, китайскими и корейскими вариантами, каждое из которых абсурднее предыдущего". Представитель Северной Кореи при ООН Джункук Хван также назвал беспочвенными измышления Сеула и Киева об участии Пхеньяна в украинском конфликте. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чен прямо обвинила Южную Корею и Украину в провокациях, сравнив их с "плохими собаками, выращенными США". Образ многозначный.И все же западным недальновидным политикам и обывателям "страшилки" кажутся более интересными (или выгодными). Неслучайно "северокорейские фантазии" Сеула и Киева совпали со встречей министров обороны стран НАТО 17 октября, с участием Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии, где "соучастники" договорились активизировать сотрудничество по Украине и Индо-Тихоокеанскому региону.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в беседе 21 октября с генсеком НАТО Марком Рютте осудил "военное сближение" Москвы и Пхеньяна, пообещав принимать в ответ "поэтапные меры". Североатлантический альянс явно прирастает "тихоокеанским" сектором. Аргументы – дело наживное. Если "подчиненные" Соединенным Штатам вооруженные силы Южной Кореи занимают 5 место в мире, и насчитывают около 600 тысяч действующих военнослужащих, то грех не использовать их в прокси-войне с Россией или Китаем (по обстановке). Создаются все условия для компенсации необратимой деградации ВСУ, и для "мягкого" вступления Южной Кореи в Третью мировую войну. Которая должна обойти американского "гегемона" стороной.Похоже, "план победы" Владимир Зеленский сочинял вместе с Джо Байденом. Однако Россия не позволит США и НАТО легко выйти из конфликта на Украине. Даже влиятельная The Wall Street Journal сегодня предположила, что Владимир Путин не предложит Западу легких путей отступления, и "потребует очень высокую цену", ведь "с каждым днем Россия все ближе к достижению своих целей" – на украинском ТВД и в многополярном мире.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190504/MID-Rossii-u-Severnoy-Korei-est-pravo-na-mirnyy-atom-1027254135.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230915/perspektivy-voenno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva-rossii-s-kndr-1047990899.html

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колумнисты, россия, украина, мнение, авторы