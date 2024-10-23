https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/takie-obstoyatelstva-gogiya-o-minimalnom-razmere-oplaty-truda-1052631935.html

Такие обстоятельства: Гогия о минимальном размере оплаты труда

Такие обстоятельства: Гогия о минимальном размере оплаты труда

Sputnik Абхазия

Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Кама Гогия в эфире радио Sputnik рассказала, для чего устанавливают минимальный размер... 23.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-23T10:45+0300

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Такие обстоятельства: Гогия о минимальном размере оплаты труда Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Гогия о минимальном размере оплаты труда

Кама Гогия объяснила, что под видом МРОТ в Абхазии исчисляются две величины –минимальный размер оплаты труда и исчисление налоговых платежей, штрафов. Показатель этой величины составляет 60 рублей, что не отвечает содержанию размера минимального оплаты труда."Многие предприниматели для того, чтобы избежать начислений в фонды, умышленно занижают заработную плату. Чем ниже показывают заработную плату, тем меньше получают соответствующие фонды, бюджет. Последние годы Кабмин утверждает минимальный размер оплаты труда, ниже которого предприниматель не имеет права указывать зарплату. К тому же есть постановление, где говорится, что зарплата не должна быть меньше минимальной потребительской корзины. Это правильное решение, потому как бюджет раньше очень многое терял", – сказала Гогия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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