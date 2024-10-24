https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/ekonomist-stranam-briks-nuzhna-ne-obschaya-valyuta-a-svoya-sistema-raschetov-1052649052.html

Экономист: странам БРИКС нужна не общая валюта, а своя система расчетов

Экономист: странам БРИКС нужна не общая валюта, а своя система расчетов

Sputnik Абхазия

БРИКС ― это клуб, где у каждого участника свои интересы и свое понимание мира, отмечает известный российский эксперт, экономист Михаил Хазин. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T13:33+0300

2024-10-24T13:33+0300

2024-10-24T13:33+0300

радио

подкасты

брикс

экономика

в мире

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/18/1052649154_0:54:1801:1067_1920x0_80_0_0_2891b5f520721cd107ce03439d22b300.jpg

Хазин: почему странам БРИКС не нужна общая валюта Sputnik Абхазия Хазин: почему странам БРИКС не нужна общая валюта

Странам БРИКС общая валюта не нужна, нужна своя система расчетов, альтернативная доллару, и клиринговый центр. Однако получится это или нет ― покажет время, отметил в своей авторской программе на радио "Говорит Москва" известный российский экономист Михаил Хазин.Сама по себе конструкция БРИКС четкая и понятная, это клуб, у которого нет каких-либо единых целей. Это место, где люди сидят и разговаривают о жизни."Разговаривать о жизни с Шольцем или Байденом бессмысленно, они живут в выдуманном мире. А тут люди, которые живут в реальном мире, у них тут свои проблемы… То, что кто-то не приехал, означает только одно – что к нему пришли и сделали предложение, сказали: а давай мы тебе дадим вот это за то, что ты не приедешь. Не принципиально, потому что это клуб. Это же не штаб революции", – сказал Хазин.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, брикс, экономика, в мире, россия, аудио