https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/ekonomist-stranam-briks-nuzhna-ne-obschaya-valyuta-a-svoya-sistema-raschetov-1052649052.html
Экономист: странам БРИКС нужна не общая валюта, а своя система расчетов
Экономист: странам БРИКС нужна не общая валюта, а своя система расчетов
Sputnik Абхазия
БРИКС ― это клуб, где у каждого участника свои интересы и свое понимание мира, отмечает известный российский эксперт, экономист Михаил Хазин. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T13:33+0300
2024-10-24T13:33+0300
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Хазин: почему странам БРИКС не нужна общая валюта
Sputnik Абхазия
Хазин: почему странам БРИКС не нужна общая валюта
Странам БРИКС общая валюта не нужна, нужна своя система расчетов, альтернативная доллару, и клиринговый центр. Однако получится это или нет ― покажет время, отметил в своей авторской программе на радио "Говорит Москва" известный российский экономист Михаил Хазин.Сама по себе конструкция БРИКС четкая и понятная, это клуб, у которого нет каких-либо единых целей. Это место, где люди сидят и разговаривают о жизни."Разговаривать о жизни с Шольцем или Байденом бессмысленно, они живут в выдуманном мире. А тут люди, которые живут в реальном мире, у них тут свои проблемы… То, что кто-то не приехал, означает только одно – что к нему пришли и сделали предложение, сказали: а давай мы тебе дадим вот это за то, что ты не приедешь. Не принципиально, потому что это клуб. Это же не штаб революции", – сказал Хазин.
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подкасты, брикс, экономика, в мире, россия, аудио
подкасты, брикс, экономика, в мире, россия, аудио
Экономист: странам БРИКС нужна не общая валюта, а своя система расчетов
БРИКС ― это клуб, где у каждого участника свои интересы и свое понимание мира, отмечает известный российский эксперт, экономист Михаил Хазин.
Странам БРИКС общая валюта не нужна, нужна своя система расчетов, альтернативная доллару, и клиринговый центр. Однако получится это или нет ― покажет время, отметил в своей авторской программе на радио "Говорит Москва" известный российский экономист Михаил Хазин.
"Это клуб, у каждого участника свои интересы, свои взгляды и свое понимание мира. Вот система расчетов, альтернативная доллару, нужна, чтобы эти "зомбированные долларом" не лезли не в свое дело, вот это нужно делать. Клиринговый центр и так далее. Может, сделают, может, не сделают. Потому что враг не дремлет, это же должны делать центробанки и минфины, а там сидят либералы, которые будут это дело саботировать", – считает Хазин.
Сама по себе конструкция БРИКС четкая и понятная, это клуб, у которого нет каких-либо единых целей. Это место, где люди сидят и разговаривают о жизни.
"Разговаривать о жизни с Шольцем или Байденом бессмысленно, они живут в выдуманном мире. А тут люди, которые живут в реальном мире, у них тут свои проблемы… То, что кто-то не приехал, означает только одно – что к нему пришли и сделали предложение, сказали: а давай мы тебе дадим вот это за то, что ты не приедешь. Не принципиально, потому что это клуб. Это же не штаб революции", – сказал Хазин.