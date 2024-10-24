https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/grazhdanin-i-nachalnik-ob-osenney-prizyvnoy-kampanii-v-abkhazii--1052646711.html

Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии

Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии

Sputnik Абхазия

О призыве в абхазскую армию в интервью радио Sputnik рассказали военный комиссар Беслан Тарба и начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба... 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T15:07+0300

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Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии

с 1 октября по 31 декабря в Абхазии проходит осенний призыв в армию. Какие задачи стоят в связи с призывной кампанией перед Минобороны, как она обычно протекает и в чем особенность призывной кампании нынешнего года? Об этом рассказали военный комиссар республики Беслан Тарба и начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РА Аслан Ахуба.Как сообщил военком, первая группа призывников уже во вторник отправилась на службу. По его словам, в ближайшее время законодательство, регулирующее призыв в вооруженные силы, будет ужесточено. Соответствующий законопроект уже проходит стадию обсуждения. В нем, в частности, сделан акцент на отсрочки от службы в связи с поступлением в магистратуру. Подробности слушайте в подкасте.

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