https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/grazhdanin-i-nachalnik-ob-osenney-prizyvnoy-kampanii-v-abkhazii--1052646711.html
Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии
Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии
Sputnik Абхазия
О призыве в абхазскую армию в интервью радио Sputnik рассказали военный комиссар Беслан Тарба и начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба... 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T15:07+0300
2024-10-24T15:07+0300
2024-10-24T15:08+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
абхазия
министерство обороны абхазии
призыв
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/18/1052648646_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6857b4f34dc8b78a1b45089819d43b26.jpg
Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии
с 1 октября по 31 декабря в Абхазии проходит осенний призыв в армию. Какие задачи стоят в связи с призывной кампанией перед Минобороны, как она обычно протекает и в чем особенность призывной кампании нынешнего года? Об этом рассказали военный комиссар республики Беслан Тарба и начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РА Аслан Ахуба.Как сообщил военком, первая группа призывников уже во вторник отправилась на службу. По его словам, в ближайшее время законодательство, регулирующее призыв в вооруженные силы, будет ужесточено. Соответствующий законопроект уже проходит стадию обсуждения. В нем, в частности, сделан акцент на отсрочки от службы в связи с поступлением в магистратуру. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/18/1052648646_112:0:1819:1280_1920x0_80_0_0_80b57b6dfa5116e00dc373ffcaf3a517.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, министерство обороны абхазии, призыв, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, министерство обороны абхазии, призыв, аудио
Гражданин и начальник: об осенней призывной кампании в Абхазии
15:07 24.10.2024 (обновлено: 15:08 24.10.2024)
О призыве в абхазскую армию в интервью радио Sputnik рассказали военный комиссар Беслан Тарба и начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РА Аслан Ахуба.
с 1 октября по 31 декабря в Абхазии проходит осенний призыв в армию. Какие задачи стоят в связи с призывной кампанией перед Минобороны, как она обычно протекает и в чем особенность призывной кампании нынешнего года? Об этом рассказали военный комиссар республики Беслан Тарба и начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РА Аслан Ахуба.
Как сообщил военком, первая группа призывников уже во вторник отправилась на службу.
По его словам, в ближайшее время законодательство, регулирующее призыв в вооруженные силы, будет ужесточено. Соответствующий законопроект уже проходит стадию обсуждения. В нем, в частности, сделан акцент на отсрочки от службы в связи с поступлением в магистратуру.
Подробности слушайте в подкасте
.