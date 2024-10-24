https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/probezhat-po-sukhumu-i-poprobovat-mandariny-kak-proydet-pervyy-v-abkhazii-marafon-1052652505.html

Пробежать по Сухуму и попробовать мандарины: как пройдет первый в Абхазии марафон

Пробежать по Сухуму и попробовать мандарины: как пройдет первый в Абхазии марафон

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная первому "Сухумскому марафону" состоялась в пресс-центре Sputnik в четверг, 24 октября. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T19:06+0300

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26 и 27 октября в столице Абхазии состоится первый "Сухум-Марафон". В нем примут участие 670 спортсменов из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана."Сухум-Марафон" станет ярким спортивным событием в современной Абхазии, считает председатель Госкомспорта Таращ Хагба."Это яркое, большое спортивное событие, к которому мы готовимся всей страной. В этом году мы празднуем столетие легкой атлетики в Абхазии, и, бесспорно, к этому большому празднику добавляется еще один – "Сухум-Марафон", – отметил Хагба.По его словам, сегодня легкая атлетика в республике испытывает большие трудности, и "Сухум-Марафон" может дать толчок развитию этого вида спорта.Хагба также отметил, что беговой сезон в России подходит к концу, но в Абхазии пока еще сохраняются теплые дни. Бегуны смогут не только насладиться солнечными лучами, но и попробовать абхазские мандарины."Важно, чтобы мы в этом году провели мероприятие на высшем уровне. Всеобщими усилиями будем стараться, чтобы событие прошло как праздник", — подчеркнул он.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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