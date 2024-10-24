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Прогноз погоды в Сухуме на пятницу 25 октября
Прогноз погоды в Сухуме на пятницу 25 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T18:23+0300
2024-10-24T18:23+0300
2024-10-24T18:23+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В пятницу, 25 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за местных циркуляционных процессов в результате перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможны дождь, гроза, туман.Атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Прогноз погоды в Сухуме на пятницу 25 октября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В пятницу, 25 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за местных циркуляционных процессов в результате перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможны дождь, гроза, туман.
Атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.