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Прогноз погоды в Сухуме на пятницу 25 октября

Прогноз погоды в Сухуме на пятницу 25 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T18:23+0300

2024-10-24T18:23+0300

2024-10-24T18:23+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. В пятницу, 25 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за местных циркуляционных процессов в результате перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможны дождь, гроза, туман.Атмосферное давление – 767 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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