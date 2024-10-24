https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/putin-rasskazal-skolko-voennykh-za-mesyats-poteryali-vsu-v-kurskoy-oblasti-1052655246.html

Путин рассказал, сколько военных за месяц потеряли ВСУ в Курской области

Путин рассказал, сколько военных за месяц потеряли ВСУ в Курской области

Sputnik Абхазия

6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T21:43+0300

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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. 26 тысяч украинских военных погибли за месяц на Курском направлении, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Он добавил, что сейчас в регионе окружены около 2 тысяч солдат ВСУ, российские военные занимаются ликвидацией этой группировки. Президент также ответил на вопрос журналиста BBC о том, как проведение спецоперации может отвечать интересам России, если до ее начала страну не атаковали дронами, а иностранные войска не пытались вторгнуться на ее территорию."Вы сказали про удары дронов и так далее, да, этого не было. Но было гораздо хуже - ситуация заключалась в том, что нам на наши постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения с странами западного мира все время указывали на "свое место", - подчеркнул он. По итогу это привело бы к тому, что страна превратилась бы в лишенный суверенитета сырьевой придаток, а без суверенитета Россия выжить не может, добавил Путин. Президент подчеркнул, что безопасность России для него - самое важное, и укрепление экономического, финансового и военного суверенитета страны и означает повышение уровня ее безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/svo-rossiyskiy-shturm-goroda-kurakhovo-1052644770.html

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