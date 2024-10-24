https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/sredstva-pvo-za-noch-sbili-sem-bespilotnikov-nad-rossiey-1052646175.html

Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией

Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией

Sputnik Абхазия

Три БПЛА сбили над Черным морем, еще четыре – над Курской областью. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T09:00+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в российском Минобороны.Три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, еще четыре – над Курской областью. Кроме того, утром в четверг над Курской областью сбили ракету.

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