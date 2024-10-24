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Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией
Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией
Sputnik Абхазия
Три БПЛА сбили над Черным морем, еще четыре – над Курской областью. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T09:00+0300
2024-10-24T09:00+0300
2024-10-24T10:29+0300
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в российском Минобороны.Три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, еще четыре – над Курской областью. Кроме того, утром в четверг над Курской областью сбили ракету.
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Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией
09:00 24.10.2024 (обновлено: 10:29 24.10.2024)
Три БПЛА сбили над Черным морем, еще четыре – над Курской областью.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в российском Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, еще четыре – над Курской областью. Кроме того, утром в четверг над Курской областью сбили ракету.