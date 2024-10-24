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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/sredstva-pvo-za-noch-sbili-sem-bespilotnikov-nad-rossiey-1052646175.html
Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией
Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией
Sputnik Абхазия
Три БПЛА сбили над Черным морем, еще четыре – над Курской областью. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в российском Минобороны.Три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, еще четыре – над Курской областью. Кроме того, утром в четверг над Курской областью сбили ракету.
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россия, украина, новости

Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Россией

09:00 24.10.2024 (обновлено: 10:29 24.10.2024)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНовый зенитный ракетный полк создан в Брестской области
Новый зенитный ракетный полк создан в Брестской области - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Три БПЛА сбили над Черным морем, еще четыре – над Курской областью.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских дронов над территорией России, сообщили в российском Минобороны.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Три беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря, еще четыре – над Курской областью. Кроме того, утром в четверг над Курской областью сбили ракету.
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