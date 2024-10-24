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Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии

Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии

Sputnik Абхазия

С какими показателями Абхазия завершила летний турсезон и какие выводы сделаны, в программе "Турбаза" на радо Sputnik рассказал замминистра по туризму Астамур... 24.10.2024, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии

О предварительных данных летнего туристического сезона, а также о том, в каком направлении необходимо развивать туристическую отрасль, рассказал Астамур Барциц в эфире радио Sputnik. В этом году по данным туроператоров, на 20% увеличилось количество семей, приехавших на отдых с детьми, сообщил Барциц. Он также отметил, что на предстоящие школьные каникулы в республику с туром приедут отдыхать дети из России.Слушайте подкаст.

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