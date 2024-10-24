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Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии
Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
С какими показателями Абхазия завершила летний турсезон и какие выводы сделаны, в программе "Турбаза" на радо Sputnik рассказал замминистра по туризму Астамур... 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T10:13+0300
2024-10-24T10:13+0300
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Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии
О предварительных данных летнего туристического сезона, а также о том, в каком направлении необходимо развивать туристическую отрасль, рассказал Астамур Барциц в эфире радио Sputnik. В этом году по данным туроператоров, на 20% увеличилось количество семей, приехавших на отдых с детьми, сообщил Барциц. Он также отметил, что на предстоящие школьные каникулы в республику с туром приедут отдыхать дети из России.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Барциц о плюсах и минусах летнего турсезона в Абхазии
10:13 24.10.2024 (обновлено: 10:27 24.10.2024)
С какими показателями Абхазия завершила летний турсезон и какие выводы сделаны, в программе "Турбаза" на радо Sputnik рассказал замминистра по туризму Астамур Барциц.
О предварительных данных летнего туристического сезона, а также о том, в каком направлении необходимо развивать туристическую отрасль, рассказал Астамур Барциц в эфире радио Sputnik.
В этом году по данным туроператоров, на 20% увеличилось количество семей, приехавших на отдых с детьми, сообщил Барциц. Он также отметил, что на предстоящие школьные каникулы в республику с туром приедут отдыхать дети из России.