https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/bank-rossii-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-21-godovykh-1052658829.html

Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых

Sputnik Абхазия

Причиной повышения стала инфляция, уровень которой гораздо выше прогнозируемого. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T14:28+0300

2024-10-25T14:28+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Банк России повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 21% годовых, это стало ее новым историческим максимумом. Причиной стало то, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза банка.При этом Банк допускает и дальнейшее повышение ставки на ближайшем заседании Совета директоров, оно пройдет 20 декабря."По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", – уточняет регулятор.

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