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Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых
Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых
Sputnik Абхазия
Причиной повышения стала инфляция, уровень которой гораздо выше прогнозируемого. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T14:28+0300
2024-10-25T14:28+0300
2024-10-25T14:39+0300
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Банк России повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 21% годовых, это стало ее новым историческим максимумом. Причиной стало то, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза банка.При этом Банк допускает и дальнейшее повышение ставки на ближайшем заседании Совета директоров, оно пройдет 20 декабря."По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", – уточняет регулятор.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
центральный банк рф, новости
центральный банк рф, новости
Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых
14:28 25.10.2024 (обновлено: 14:39 25.10.2024)
Причиной повышения стала инфляция, уровень которой гораздо выше прогнозируемого.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik.
Банк России повысил
ключевую ставку на 2 процентных пункта — до 21% годовых, это стало ее новым историческим максимумом.
Причиной стало то, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза банка.
"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", – говорится в публикации.
При этом Банк допускает и дальнейшее повышение ставки на ближайшем заседании Совета директоров, оно пройдет 20 декабря.
"По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", – уточняет регулятор.