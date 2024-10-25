https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/berzeniya-o-dokumentalnom-seriale-dobrovolets-khoteli-razveyat-mify---1052660909.html
Берзения о документальном сериале "Доброволец": хотели развеять мифы
Берзения о документальном сериале "Доброволец": хотели развеять мифы
Sputnik Абхазия
Один из авторов документального сериала "Доброволец" Георгий Берзения в эфире радио Sputnik рассказал о том, как и почему появился такой проект, как он... 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T17:00+0300
2024-10-25T17:00+0300
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Берзения о документальном сериале «Доброволец»: хотели развеять мифы
Sputnik Абхазия
Берзения о документальном сериале «Доброволец»: хотели развеять мифы
Вышел в свет документальный сериал "Доброволец", в нем собраны истории людей, которые служат в составе интернациональной бригады "Пятнашка" в зоне СВО. Авторы, Георгий Берзения и Саид Барганджия, также являются добровольцами "Пятнашки"."Много мнений о том, что в добровольцы идут маргиналы, которые не смогли найти себя в мирной жизни, идут из-за денег или других причин. Мы там с Саидом уже два года, и своими глазами видим, что это не так. В добровольцы идут люди, которые не могут находиться в стороне, когда такие сложные для страны события происходят. Мы захотели развеять этот миф", – сказал Берзения.Слушайте подкаст.
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Берзения о документальном сериале "Доброволец": хотели развеять мифы
17:00 25.10.2024 (обновлено: 17:51 25.10.2024)
Один из авторов документального сериала "Доброволец" Георгий Берзения в эфире радио Sputnik рассказал о том, как и почему появился такой проект, как он снимался и где его можно посмотреть.
Вышел в свет документальный сериал "Доброволец", в нем собраны истории людей, которые служат в составе интернациональной бригады "Пятнашка" в зоне СВО. Авторы, Георгий Берзения и Саид Барганджия, также являются добровольцами "Пятнашки".
"Много мнений о том, что в добровольцы идут маргиналы, которые не смогли найти себя в мирной жизни, идут из-за денег или других причин. Мы там с Саидом уже два года, и своими глазами видим, что это не так. В добровольцы идут люди, которые не могут находиться в стороне, когда такие сложные для страны события происходят. Мы захотели развеять этот миф", – сказал Берзения.