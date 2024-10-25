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Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
Начальник отдела сельского хозяйства Очамчырского района Тенгиз Какубава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T10:13+0300
2024-10-25T10:13+0300
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Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
В Абхазии завершается пора уборки урожая. Какие сельхозкультуры выращивали в этом году крестьяне в Очамчырском районе, насколько эффективной оказалась борьба с вредителями, как можно оценить начало и перспективы цитрусового сезона?На эти вопросы в интервью радио SputnikАбхазия отв6етил Тенгиз Какубава, начальник отдела сельского хозяйства администрации Очамчырского района."Больше всего радует то, что к нам возвращается очень много молодых людей, которые создали семьи. Они приходят, просят, чтобы мы помогли с саженцами, с изгородью. Они говорят, что не хотят оставлять землю, село. Это за последние три-четыре года у нас встречается часто", – рассказал Какубава. По его словам, в районе вводят много новых культур, новые технологии. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, сельское хозяйство, очамчыра, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сельское хозяйство, очамчыра, аудио
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
Начальник отдела сельского хозяйства Очамчырского района Тенгиз Какубава в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
В Абхазии завершается пора уборки урожая. Какие сельхозкультуры выращивали в этом году крестьяне в Очамчырском районе, насколько эффективной оказалась борьба с вредителями, как можно оценить начало и перспективы цитрусового сезона?
На эти вопросы в интервью радио SputnikАбхазия отв6етил Тенгиз Какубава, начальник отдела сельского хозяйства администрации Очамчырского района.
"Больше всего радует то, что к нам возвращается очень много молодых людей, которые создали семьи. Они приходят, просят, чтобы мы помогли с саженцами, с изгородью. Они говорят, что не хотят оставлять землю, село. Это за последние три-четыре года у нас встречается часто", – рассказал Какубава.
По его словам, в районе вводят много новых культур, новые технологии.