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Предварительные итоги: как прошел летний курортный сезон в Абхазии

Предварительные итоги: как прошел летний курортный сезон в Абхазии

Sputnik Абхазия

Какие тенденции наблюдались в нынешний курортный сезон, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель министра туризма Астамур Барциц. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

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По его словам, с 2020 года сохраняется положительная динамика и рост количества туристов в Абхазии. По предварительным данным, число отдохнувших в республике находится на уровне прошлогодних показателей. "Сезон немного сдвинулся, в июле была просадка по заполняемости номеров, но сентябрь у нас был полностью забит", – подчеркнул он. По данным российских туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, Абхазию в этом году посетили около 600 тысяч организованных туристов. Барциц добавил, что в республике развивается семейный отдых. Так, по данным туроператоров, по сравнению с прошлым годом количество семей с детьми, приехавших на отдых в Абхазию, увеличилось на 20%.

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