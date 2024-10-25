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Предварительные итоги: как прошел летний курортный сезон в Абхазии
Предварительные итоги: как прошел летний курортный сезон в Абхазии
Sputnik Абхазия
Какие тенденции наблюдались в нынешний курортный сезон, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель министра туризма Астамур Барциц. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T14:35+0300
2024-10-25T14:35+0300
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По его словам, с 2020 года сохраняется положительная динамика и рост количества туристов в Абхазии. По предварительным данным, число отдохнувших в республике находится на уровне прошлогодних показателей. "Сезон немного сдвинулся, в июле была просадка по заполняемости номеров, но сентябрь у нас был полностью забит", – подчеркнул он. По данным российских туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, Абхазию в этом году посетили около 600 тысяч организованных туристов. Барциц добавил, что в республике развивается семейный отдых. Так, по данным туроператоров, по сравнению с прошлым годом количество семей с детьми, приехавших на отдых в Абхазию, увеличилось на 20%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, туризм, отдых в абхазии, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, туризм, отдых в абхазии, видео
Предварительные итоги: как прошел летний курортный сезон в Абхазии
14:35 25.10.2024 (обновлено: 14:40 25.10.2024)
Какие тенденции наблюдались в нынешний курортный сезон, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель министра туризма Астамур Барциц.
По его словам, с 2020 года сохраняется положительная динамика и рост количества туристов в Абхазии. По предварительным данным, число отдохнувших в республике находится на уровне прошлогодних показателей.
"Сезон немного сдвинулся, в июле была просадка по заполняемости номеров, но сентябрь у нас был полностью забит", – подчеркнул он.
По данным российских туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, Абхазию в этом году посетили около 600 тысяч организованных туристов.
Барциц добавил, что в республике развивается семейный отдых. Так, по данным туроператоров, по сравнению с прошлым годом количество семей с детьми, приехавших на отдых в Абхазию, увеличилось на 20%.