Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/v-abkhazii-provedut-sotsiologicheskiy-opros-o-rossiysko-abkhazskikh-otnosheniyakh-1052664431.html
В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях
В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях
Sputnik Абхазия
Результаты опроса будут освещены в российских и зарубежных СМИ. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T23:16+0300
2024-10-25T23:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
двусторонние отношения
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80b4bd7aefb55cb5c82ab81412daaf96.jpg
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Социологическое исследование о состоянии российско-абхазских отношений проведет в Абхазии Фонд Евразийского Сотрудничества. Опрос связан с участившимися публикациями о возможных антироссийских настроениях в республике и призван показать объективную картину происходящего. Специалисты выявят мнение граждан Абхазии по разным вопросам, в том числе связанных с безопасностью страны, ее экономическим развитием и перспективами сотрудничества с Россией.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f17c9695954d1ae31ecaf77634bf6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, россия, двусторонние отношения
абхазия, новости, россия, двусторонние отношения

В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях

23:16 25.10.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукФлаги России и Абхазии
Флаги России и Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Результаты опроса будут освещены в российских и зарубежных СМИ.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Социологическое исследование о состоянии российско-абхазских отношений проведет в Абхазии Фонд Евразийского Сотрудничества.
"Российско-абхазские отношения являются важным компонентом кавказской системы международных отношений. Понимание новейших политических трендов в них является ключом к поддержанию стабильности региона", - говорится в публикации.
Опрос связан с участившимися публикациями о возможных антироссийских настроениях в республике и призван показать объективную картину происходящего.
Специалисты выявят мнение граждан Абхазии по разным вопросам, в том числе связанных с безопасностью страны, ее экономическим развитием и перспективами сотрудничества с Россией.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0