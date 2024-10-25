https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/v-abkhazii-provedut-sotsiologicheskiy-opros-o-rossiysko-abkhazskikh-otnosheniyakh-1052664431.html
В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях
В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях
Sputnik Абхазия
Результаты опроса будут освещены в российских и зарубежных СМИ. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T23:16+0300
2024-10-25T23:16+0300
2024-10-25T23:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
россия
двусторонние отношения
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80b4bd7aefb55cb5c82ab81412daaf96.jpg
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Социологическое исследование о состоянии российско-абхазских отношений проведет в Абхазии Фонд Евразийского Сотрудничества. Опрос связан с участившимися публикациями о возможных антироссийских настроениях в республике и призван показать объективную картину происходящего. Специалисты выявят мнение граждан Абхазии по разным вопросам, в том числе связанных с безопасностью страны, ее экономическим развитием и перспективами сотрудничества с Россией.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5f17c9695954d1ae31ecaf77634bf6c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, россия, двусторонние отношения
абхазия, новости, россия, двусторонние отношения
В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях
Результаты опроса будут освещены в российских и зарубежных СМИ.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik.
Социологическое исследование о состоянии российско-абхазских отношений проведет
в Абхазии Фонд Евразийского Сотрудничества.
"Российско-абхазские отношения являются важным компонентом кавказской системы международных отношений. Понимание новейших политических трендов в них является ключом к поддержанию стабильности региона", - говорится в публикации.
Опрос связан с участившимися публикациями о возможных антироссийских настроениях в республике и призван показать объективную картину происходящего.
Специалисты выявят мнение граждан Абхазии по разным вопросам, в том числе связанных с безопасностью страны, ее экономическим развитием и перспективами сотрудничества с Россией.