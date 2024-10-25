https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/v-abkhazii-provedut-sotsiologicheskiy-opros-o-rossiysko-abkhazskikh-otnosheniyakh-1052664431.html

В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях

В Абхазии проведут социологический опрос о российско-абхазских отношениях

Sputnik Абхазия

Результаты опроса будут освещены в российских и зарубежных СМИ. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T23:16+0300

2024-10-25T23:16+0300

2024-10-25T23:16+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Социологическое исследование о состоянии российско-абхазских отношений проведет в Абхазии Фонд Евразийского Сотрудничества. Опрос связан с участившимися публикациями о возможных антироссийских настроениях в республике и призван показать объективную картину происходящего. Специалисты выявят мнение граждан Абхазии по разным вопросам, в том числе связанных с безопасностью страны, ее экономическим развитием и перспективами сотрудничества с Россией.

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абхазия, новости, россия, двусторонние отношения