https://sputnik-abkhazia.ru/20241026/ivanov-briks-sobiraetsya-vokrug-rossii-sozdaetsya-novaya-geopoliticheskaya-realnost-1052657023.html

Иванов: БРИКС собирается вокруг России, создается новая геополитическая реальность

Иванов: БРИКС собирается вокруг России, создается новая геополитическая реальность

Sputnik Абхазия

Русский мир побеждает, и прошедший саммит БРИКС в Казани это явно продемонстрировал, утверждает политолог, общественный деятель, лидер общественного движения... 26.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-26T10:56+0300

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Иванов: БРИКС собирается вокруг России, создается новая геополитическая реальность Sputnik Абхазия Иванов: БРИКС собирается вокруг России, создается новая геополитическая реальность

Русский мир побеждает, и прошедший саммит БРИКС в Казани это явно продемонстрировал, утверждает политолог, общественный деятель, лидер общественного движения "За Отечество" Андрей Иванов.Запад явно надорвался, он больше не обладает энергией и ресурсами для сохранения своей гегемонии, в то время как Россия, приглашая страны мирового большинства к равноправному сотрудничеству, прирастает авторитетом и союзниками не по форме, а по духу. Все разговоры об изоляции России оказались пустым звуком, а саммит БРИКС в Казани войдет в историю как новый шаг к новой геополитической реальности, рассуждает гость радио Sputnik Беларусь."Если говорить в цифрах, 4,8 млрд людей объединяет структура БРИКС на сегодняшний момент, плюс 30 стран пытаются стать партнерами или присоединиться к структуре БРИКС, в том числе и Беларусь", – отметил Иванов.Изначально БРИКС задумывался как некое собрание стран вокруг Китая. ШОС и БРИКС создавались на перспективу с китайским лидерством как одной из главных экономик мира. Но на самом деле БРИКС – это не экономическое объединение, и БРИКС сейчас собирается вокруг России, убежден Иванов."Сейчас возникает вопрос нового культурного кода, который объединит на добрососедстве и взаимной помощи все страны, континенты и народы, которые просто хотят жить своей судьбой, поэтому мы собираемся не вокруг Китая, а вокруг России. И сегодня все, в том числе и постсоветские республики должны будут двигаться в фарватере России, потому что она является флагманом и лидером этих перемен. Она имеет направление, которое действительно устраивает всех", – сказал Иванов.

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