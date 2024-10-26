Российские военнослужащие освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
© Sputnik / Станислав Красильников/
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27624 единицы специальной военной автомобильной техники.