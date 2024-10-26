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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241026/rossiyskie-voennosluzhaschie-osvobodili-naselennyy-punkt-aleksandropol-v-dnr-1052665717.html
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило Минобороны России. 26.10.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило Минобороны России.Сводка Минобороны России:
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россия, украина, министерство обороны рф, днр
россия, украина, министерство обороны рф, днр

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Александрополь в ДНР

14:45 26.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 26 окт – Sputnik.️ Российские войска освободили населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщило Минобороны России.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34329 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18877 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16773 орудия полевой артиллерии и минометов, 27624 единицы специальной военной автомобильной техники.
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