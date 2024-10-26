https://sputnik-abkhazia.ru/20241026/tkuarchalskiy-teatr-komedii-gotovitsya-k-premere-po-pese-shoty-chkadua-1052664051.html

Ткуарчалский театр комедии готовится к премьере по пьесе Шоты Чкадуа

Ткуарчалский театр комедии готовится к премьере по пьесе Шоты Чкадуа

Sputnik Абхазия

Премьера спектакля “Посмеемся вместе” состоится в Ткуарчалском государственном театре комедии в пятницу, 1 ноября. 26.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-26T09:00+0300

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2024-10-26T09:00+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Ткуарчалский государственный театр комедии готовится к премьере спектакля "Посмеемся вместе" по пьесе абхазского писателя Шоты Чкадуа. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор театра Адамыр Гунба.Над постановкой работал режиссер Абхазского драматического театра Алхас Шамба.Ткуарчалский государственный театр комедии был основан в 1955 году. Он открылся премьерой комедии великого абхазского актера, режиссера, драматурга, народного артиста СССР Шараха Пачалиа "Большая свадьба". После смерти драматурга театру присвоили его имя.С 2009 года художественным руководителем и режиссером Государственного театра комедии имени Ш.А. Пачалиа стал заслуженный артист Абхазии Сырбей Сангулия.Во время Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 годов работа театра была приостановлена. Первой послевоенной постановкой стала "Клятва" по рассказу Самсона Чанба в инсценировке Народного поэта и писателя Баграта Шинкуба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190520/Korol-Lir-abkhazskoy-stseny-105-let-so-dnya-rozhdeniya-Sharakha-Pachalia--1027402301.html

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