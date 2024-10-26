https://sputnik-abkhazia.ru/20241026/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-zavershilsya-v-sukhume-1052666021.html

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов завершился в Сухуме

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов завершился в Сухуме

Sputnik Абхазия

Турнир был посвящен памяти защитников Родины, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 26.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-26T17:20+0300

2024-10-26T17:20+0300

2024-10-26T17:20+0300

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Команда “Апсны” победила на Международном турнире по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. В финальном матче она обыграла команду из Барнаула со счетом 5:0. “Бронзу” завоевали спортсмены из Кемерово. Турнир был посвящен памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он проходил с 23 по 26 октября. За первенство боролись команды из Абхазии, Кемерово, Барнаула, Новороссийска и Крыма.

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