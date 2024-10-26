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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241026/turnir-po-mini-futbolu-sredi-invalidov-amputantov-zavershilsya-v-sukhume-1052666021.html
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов завершился в Сухуме
Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов завершился в Сухуме
Sputnik Абхазия
Турнир был посвящен памяти защитников Родины, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. 26.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Команда “Апсны” победила на Международном турнире по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. В финальном матче она обыграла команду из Барнаула со счетом 5:0. “Бронзу” завоевали спортсмены из Кемерово. Турнир был посвящен памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он проходил с 23 по 26 октября. За первенство боролись команды из Абхазии, Кемерово, Барнаула, Новороссийска и Крыма.
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абхазия, спорт, новости

Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов завершился в Сухуме

17:20 26.10.2024
© Foto / Госкомспорта Абхазии Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов
 Турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов - Sputnik Абхазия, 1920, 26.10.2024
© Foto / Госкомспорта Абхазии
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Турнир был посвящен памяти защитников Родины, погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Команда “Апсны” победила на Международном турнире по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.
В финальном матче она обыграла команду из Барнаула со счетом 5:0.
“Бронзу” завоевали спортсмены из Кемерово.
Турнир был посвящен памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он проходил с 23 по 26 октября. За первенство боролись команды из Абхазии, Кемерово, Барнаула, Новороссийска и Крыма.
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