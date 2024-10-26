https://sputnik-abkhazia.ru/20241026/zavershilsya-detskiy-zabeg-sukhum-marafona-1052666385.html

Завершился детский забег "Сухум-Марафона"

Завершился детский забег "Сухум-Марафона"

Sputnik Абхазия

"Сухум-Марафон" продлится два дня, с 26 по 27 октября. 26.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-26T17:49+0300

2024-10-26T17:49+0300

2024-10-26T17:49+0300

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СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Детский забег “Сухум-Марафона” завершился.В нем участвуют более 190 детей из Абхазии, России, Белорусии, Казахстана и Кыргызстана в возрасте от года до 13 лет. Самому юному участнику всего год, он бежит вместе с мамой. По словам организатора мероприятия Анастасии Мачульской, целью забега было собрать родителей и детей на большой семейный праздник в преддверии первого сухумского марафона. В зависимости от возраста юные бегуны преодолеют дистанцию от 500 метров до километра. Первые три мальчика и девочки, завершившие забег, в категориях 6-9 лет и 10-13 лет будут награждены памятными кубками.После завершения марафона прошло награждение победителей: 1.Эрвин Асланян (9 лет); 2.Николай Савинкин (9 лет); 3.Кирилл Макаров (9 лет). 1.София Чаабал (9 лет); 2.Наала Бессонова (8 лет); 3.Маиана Ашхаруа (9 лет). 1.Сабри Нанба (13 лет); 2.Алексей Бондарь (13 лет); 3.Эрик Асланян (12 лет). 1.Ангелина Рущак (13 лет); 2.Анастасия Ковалева (12 лет); 3.Даниэла Туркия (12 лет). 📎 Sputnik Абхазия — генеральный инфопартнер мероприятия.

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