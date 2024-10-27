https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/bolee-50-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1052671723.html
Более 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Более 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
С начала спецоперации Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории, в том числе с помощью беспилотников. 27.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-27T09:52+0300
2024-10-27T09:52+0300
2024-10-27T09:53+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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украина
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. 51 украинский дрон сбили над территорией России в ночь с 26 на 27 октября, сообщает Минобороны. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат", - говорится в публикации.Средства ПВО поразили:
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Более 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь
09:52 27.10.2024 (обновлено: 09:53 27.10.2024)
С начала спецоперации Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории, в том числе с помощью беспилотников.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. 51 украинский дрон сбили над территорией России в ночь с 26 на 27 октября, сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат", - говорится в публикации.
18 беспилотников — над Тамбовской областью;
16 — над Белгородской областью;
4 — над Брянской областью;
4 — над Липецкой областью;
4 — над Орловской областью;
3 — над Воронежской областью;
1 — над Курской областью;