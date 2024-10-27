https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/bolee-50-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1052671723.html

Более 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

Более 50 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

С начала спецоперации Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории, в том числе с помощью беспилотников. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-27T09:52+0300

2024-10-27T09:52+0300

2024-10-27T09:53+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/1a/1052669671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85ecdd4831db3cf42dec453c12960cee.jpg

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. 51 украинский дрон сбили над территорией России в ночь с 26 на 27 октября, сообщает Минобороны. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат", - говорится в публикации.Средства ПВО поразили:

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф