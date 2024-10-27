https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/delay-nogi-mezhdunarodnyy-sukhum-marafon-i-ego-uchastniki-1052675613.html

Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники

Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники

Sputnik Абхазия

В первом международном "Сухум-Марафоне" приняло участие около 700 человек из пяти стран. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-27T22:11+0300

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2024-10-27T22:11+0300

в абхазии

фото

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Международный "Сухум-Марафон" проходил в столице Абхазии два дня. Открыли это масштабное спортивное событие дети в возрасте до 13 лет. Они пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.В основной день профессионалы и любители спорта преодолели маршруты гораздо продолжительнее. Протяженность самой короткой дистанции составила пять километров, затем шли полумарафон и марафон.Участниками события стали около 700 человек из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.Всех победителей и призеров наградили медалями, сертификатами и денежными призами. Вручали их вице-президент Абхазии Бадра Гунба и председатель Госкомитета по делал молодежи и спорта Таращ Хагба.

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