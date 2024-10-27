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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/delay-nogi-mezhdunarodnyy-sukhum-marafon-i-ego-uchastniki-1052675613.html
Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники
Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники
Sputnik Абхазия
В первом международном "Сухум-Марафоне" приняло участие около 700 человек из пяти стран. 27.10.2024, Sputnik Абхазия
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Международный "Сухум-Марафон" проходил в столице Абхазии два дня. Открыли это масштабное спортивное событие дети в возрасте до 13 лет. Они пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.В основной день профессионалы и любители спорта преодолели маршруты гораздо продолжительнее. Протяженность самой короткой дистанции составила пять километров, затем шли полумарафон и марафон.Участниками события стали около 700 человек из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.Всех победителей и призеров наградили медалями, сертификатами и денежными призами. Вручали их вице-президент Абхазии Бадра Гунба и председатель Госкомитета по делал молодежи и спорта Таращ Хагба.
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фото , фото

Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники

22:11 27.10.2024
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В первом международном "Сухум-Марафоне" приняло участие около 700 человек из пяти стран.
Международный "Сухум-Марафон" проходил в столице Абхазии два дня. Открыли это масштабное спортивное событие дети в возрасте до 13 лет. Они пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.
В основной день профессионалы и любители спорта преодолели маршруты гораздо продолжительнее. Протяженность самой короткой дистанции составила пять километров, затем шли полумарафон и марафон.
Участниками события стали около 700 человек из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Всех победителей и призеров наградили медалями, сертификатами и денежными призами. Вручали их вице-президент Абхазии Бадра Гунба и председатель Госкомитета по делал молодежи и спорта Таращ Хагба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии впервые прошло международное спортивное событие - "Сухум-Марафон".

В Абхазии впервые прошло международное спортивное событие - &quot;Сухум-Марафон&quot;. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии впервые прошло международное спортивное событие - "Сухум-Марафон".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняло участие около 700 человек.

В нем приняло участие около 700 человек. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняло участие около 700 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники "Сухум-Марафона" представляли Абхазию, Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Участники &quot;Сухум-Марафона&quot; представляли Абхазию, Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники "Сухум-Марафона" представляли Абхазию, Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены пробежали три дистанции – пять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.

Спортсмены пробежали три дистанции – пять километров, 21,1 километра и 42,2 километра. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены пробежали три дистанции – пять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие из них готовились к этому забегу месяцами.

Многие из них готовились к этому забегу месяцами. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие из них готовились к этому забегу месяцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсменам благоволила теплая и солнечная погода.

Спортсменам благоволила теплая и солнечная погода. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсменам благоволила теплая и солнечная погода.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Забег транслировался в прямом эфире на большом экране у Абхазского театра.

Забег транслировался в прямом эфире на большом экране у Абхазского театра. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Забег транслировался в прямом эфире на большом экране у Абхазского театра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В "Сухум-Марафоне" было задействовано около 300 волонтеров.

В &quot;Сухум-Марафоне&quot; было задействовано около 300 волонтеров. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В "Сухум-Марафоне" было задействовано около 300 волонтеров.

© Sputnik / Леон Адлейба

Открыли "Сухум-Марафон" детским забегом.

Открыли &quot;Сухум-Марафон&quot; детским забегом. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Леон Адлейба

Открыли "Сухум-Марафон" детским забегом.

© Sputnik / Леон Адлейба

Около 190 детей в возрасте до 13 лет пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.

Около 190 детей в возрасте до 13 лет пробежали дистанции от 500 метров до одного километра. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Леон Адлейба

Около 190 детей в возрасте до 13 лет пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.

© Sputnik / Леон Адлейба

Участники и болельщики "Сухум-Марафона" надеются, что он станет ежегодным.

Участники и болельщики &quot;Сухум-Марафона&quot; надеются, что он станет ежегодным. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба

Участники и болельщики "Сухум-Марафона" надеются, что он станет ежегодным.

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