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Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники
Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники
Sputnik Абхазия
В первом международном "Сухум-Марафоне" приняло участие около 700 человек из пяти стран. 27.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-27T22:11+0300
2024-10-27T22:11+0300
2024-10-27T22:11+0300
в абхазии
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Международный "Сухум-Марафон" проходил в столице Абхазии два дня. Открыли это масштабное спортивное событие дети в возрасте до 13 лет. Они пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.В основной день профессионалы и любители спорта преодолели маршруты гораздо продолжительнее. Протяженность самой короткой дистанции составила пять километров, затем шли полумарафон и марафон.Участниками события стали около 700 человек из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.Всех победителей и призеров наградили медалями, сертификатами и денежными призами. Вручали их вице-президент Абхазии Бадра Гунба и председатель Госкомитета по делал молодежи и спорта Таращ Хагба.
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фото , фото
Делай ноги: международный "Сухум-Марафон" и его участники
В первом международном "Сухум-Марафоне" приняло участие около 700 человек из пяти стран.
Международный "Сухум-Марафон" проходил в столице Абхазии два дня. Открыли это масштабное спортивное событие дети в возрасте до 13 лет. Они пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.
В основной день профессионалы и любители спорта преодолели маршруты гораздо продолжительнее. Протяженность самой короткой дистанции составила пять километров, затем шли полумарафон и марафон.
Участниками события стали около 700 человек из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Всех победителей и призеров наградили медалями, сертификатами и денежными призами. Вручали их вице-президент Абхазии Бадра Гунба и председатель Госкомитета по делал молодежи и спорта Таращ Хагба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии впервые прошло международное спортивное событие - "Сухум-Марафон".
В Абхазии впервые прошло международное спортивное событие - "Сухум-Марафон".
© Sputnik / Томас Тхайцук
В нем приняло участие около 700 человек.
В нем приняло участие около 700 человек.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники "Сухум-Марафона" представляли Абхазию, Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Участники "Сухум-Марафона" представляли Абхазию, Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спортсмены пробежали три дистанции – пять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.
Спортсмены пробежали три дистанции – пять километров, 21,1 километра и 42,2 километра.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие из них готовились к этому забегу месяцами.
Многие из них готовились к этому забегу месяцами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спортсменам благоволила теплая и солнечная погода.
Спортсменам благоволила теплая и солнечная погода.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Забег транслировался в прямом эфире на большом экране у Абхазского театра.
Забег транслировался в прямом эфире на большом экране у Абхазского театра.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В "Сухум-Марафоне" было задействовано около 300 волонтеров.
В "Сухум-Марафоне" было задействовано около 300 волонтеров.
© Sputnik / Леон Адлейба
Открыли "Сухум-Марафон" детским забегом.
Открыли "Сухум-Марафон" детским забегом.
© Sputnik / Леон Адлейба
Около 190 детей в возрасте до 13 лет пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.
Около 190 детей в возрасте до 13 лет пробежали дистанции от 500 метров до одного километра.
© Sputnik / Леон Адлейба
Участники и болельщики "Сухум-Марафона" надеются, что он станет ежегодным.
Участники и болельщики "Сухум-Марафона" надеются, что он станет ежегодным.