https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/dopolnitelnoe-vremya-ob-uchastii-voleybolistov-kluba-apsny-v-chempionate-rossii--1052640434.html
Дополнительное время: об участии волейболистов клуба "Апсны" в чемпионате России
Дополнительное время: об участии волейболистов клуба "Апсны" в чемпионате России
Sputnik Абхазия
Волейбольный клуб "Апсны" завершил первый тур чемпионата России Высшая лига "Б" сезона 2024/2025 на втором месте турнирной таблицы. Соревнования прошли с 11 по... 27.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-27T15:00+0300
2024-10-27T15:00+0300
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Дополнительное время: об участии волейболистов клуба "Апсны" в чемпионате России
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: об участии волейболистов клуба "Апсны" в чемпионате России
Волейбольный клуб "Апсны" завершил первый тур чемпионата России Высшая лига "Б" сезона 2024/2025 на втором месте турнирной таблицы. Соревнования прошли с 11 по 13 октября в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба. Абхазская команда провела матчи с командами "Кристалл-Черкизово" (Воронеж), "Грозный" (Грозный) и "Динамо-МГТУ" (Майкоп). По итогам тура абхазский клуб с семью очкам расположился на втором месте турнирной таблицы. Следующий тур пройдет в Краснодаре с 25 по 27 октября.О том, как проходили соревнования, в интервью радио Sputnik рассказал президент Федерации волейбола Абхазии, главный тренер национальной сборной Аслан Тыркба и игрок национальной сборной Дамей Хагба. Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, спортивная абхазия, волейбол, аудио
Волейбольный клуб "Апсны" завершил первый тур чемпионата России Высшая лига "Б" сезона 2024/2025 на втором месте турнирной таблицы. Соревнования прошли с 11 по 13 октября в детско-юношеской спортивной школе города Гудаута имени Михаила Чачба. Абхазская команда провела матчи с командами "Кристалл-Черкизово" (Воронеж), "Грозный" (Грозный) и "Динамо-МГТУ" (Майкоп). По итогам тура абхазский клуб с семью очкам расположился на втором месте турнирной таблицы. Следующий тур пройдет в Краснодаре с 25 по 27 октября.
О том, как проходили соревнования, в интервью радио Sputnik рассказал президент Федерации волейбола Абхазии, главный тренер национальной сборной Аслан Тыркба и игрок национальной сборной Дамей Хагба.