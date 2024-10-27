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Культурная афиша Абхазии: конкурс-лаборатория Алисы Гицба и спектакль в Ткуарчале

Культурная афиша Абхазии: конкурс-лаборатория Алисы Гицба и спектакль в Ткуарчале

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 28 октября по 3 ноября. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-27T21:57+0300

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Абхазская госфилармония 28-30 октября — мастер-классы и прослушивания Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба 31 октября в 17:00 – гала-концерт и церемония награждения участников конкурса.Пицундский концертный зал1 октября в 15:00 – гала-концерт лауреатов Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба. Абхазский драматический театр 29 октября в 19:00 – спектакль "Он и она" режиссера Мадины Аргун. РУСДРАМ 28 октября в 19:00 – спектакль "Стеклянный зверинец" режиссера Марка Вдовина. 30 октября в 19:00 – спектакль "В лучах" о Марии Склодовской-Кюри. 31 октября в 19:00 – моноспектакль по мотивам повести абхазского писателя Даура Зантария "Енджи-ханум, обойденная счастьем". 1 ноября в 19:00 – спектакль "Шествие. Джаз" по поэме Иосифа Бродского. Ткуарчалский театр 1 ноября в 15:00 - премьера спектакля "Посмеемся вместе" по пьесе абхазского писателя Шоты Чкадуа.

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