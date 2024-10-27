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Определились победители главного забега "Сухум-Марафона"
Определились победители главного забега "Сухум-Марафона"
Sputnik Абхазия
В воскресенье в Сухуме проходят три забега для взрослых спортсменов - 5 километров, 21,1 километра и 42,2 километра. 27.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Первые участники "Сухум-Марафона" уже прибежали к финишу дистанции в 42,2 километра. Среди мужчин первым марафонцем стал Артем Майоров из Курска. Он прибежал к финишу за 2 часа, 25 минут и 11 секунд.Всего забегах "Сухум-Марафона" участвует около 700 человек. Помимо этого, для участников, жителей и гостей города у Абхазского драмтеатра подготовлены развлечения - фестивали еды и вина, стрельбище для лучников и концерт, который пройдет в 13:00.Sputnik Абхазия — главный инфопартнер мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/opredeleny-pobediteli-polumarafona-v-sukhume-1052672475.html
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абхазия, новости, "сухум-марафон", спорт
Определились победители главного забега "Сухум-Марафона"
12:36 27.10.2024 (обновлено: 12:48 27.10.2024)
В воскресенье в Сухуме проходят три забега для взрослых спортсменов - 5 километров, 21,1 километра и 42,2 километра.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Первые участники "Сухум-Марафона" уже прибежали к финишу дистанции в 42,2 километра.
Среди мужчин первым марафонцем стал Артем Майоров из Курска. Он прибежал к финишу за 2 часа, 25 минут и 11 секунд.
Среди женщин раньше всех до финиша добежала Ирина Шевченко из подмосковного Раменского. Ее результат — 2 часа, 46 минут, 44 секунды.
Всего забегах "Сухум-Марафона" участвует около 700 человек. Помимо этого, для участников, жителей и гостей города у Абхазского драмтеатра подготовлены развлечения - фестивали еды и вина, стрельбище для лучников и концерт, который пройдет в 13:00.
Sputnik Абхазия — главный инфопартнер мероприятия.