https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/gruppa-inostrannykh-diversantov-pytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1052687832.html

Группа иностранных диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область

Группа иностранных диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре... 28.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-28T17:48+0300

2024-10-28T17:48+0300

2024-10-28T17:48+0300

военная спецоперация рф в донбассе

фсб

россия

украина

брянская область

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.При себе у них были иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.

россия

украина

брянская область

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фсб, россия, украина, брянская область