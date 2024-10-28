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Группа иностранных диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область
Группа иностранных диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре... 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T17:48+0300
2024-10-28T17:48+0300
2024-10-28T17:48+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.При себе у них были иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.
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фсб, россия, украина, брянская область
Группа иностранных диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Российские силовики уничтожили группу иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть в Брянскую область, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена попытка нарушения государственной границы <...> в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой. В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом", — говорится в релизе.
При себе у них были иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.