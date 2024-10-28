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Музыкальное событие: каким будет финал конкурса Алисы Гицба
Музыкальное событие: каким будет финал конкурса Алисы Гицба
Sputnik Абхазия
Финал Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, мастер-классы и прослушивания третьего тура пройдут в Сухуме 28-30 октября. 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T13:00+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Имена победителей Международного музыкального конкурса Алисы Гицба назовут 31 октября, в номинациях "сольное вокальное академическое исполнительство" и "искусство ансамбля" будет по три призовых места.31 октября в Абхазской госфилармонии пройдет гала-концерт - вместе с лауреатами на сцену выйдут члены жюри, Воронежский академический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр. Еще один гала-концерт победителей 1 ноября пройдет в Пицунде.Советник президента Абхазии по вопросам культуры Белла Агрба напомнила, что музыкальный конкурс проводится в третий раз. По ее словам, организовать такое масштабное мероприятие непросто.В продолжение член жюри конкурса, лауреат международных конкурсов, автор и менеджер образовательных программ Виктория Фернандес подчеркнула, что мероприятие объединяет людей из разных стран."Это очень важно, особенно сегодня - объединяться и бороться за что-то общее, а что-то общее для нас - это искусство и культура. Уровень конкурса уникален. Такого второго конкурса просто нет, молодым конкурсантам очень повезло, что у них идут мастер-классы, лаборатории, они постоянно находятся в атмосфере обучения и промоушена в один и тот же момент. Это уникальная возможность", - отметила она.Еще один член жюри, заслуженный артист России, солист Большого театра Роман Муравицкий поблагодарил Алису Гицба и всех организаторов за приглашение."Я второй раз в Абхазии, больше 20 лет назад был - страна цветет. Один мастер-классов у нас был в Москве, и очень много ребят изъявили желание поучаствовать или просто посмотреть. Это всегда опыт, что-то новое, в том числе эмоции, потому что мы дарим людям эмоции и получаем от людей. Поэтому, я думаю, что мастер-класс пройдет очень хорошо, будем стараться", - заметил он.За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.
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пресс-центр , абхазия, культура, музыка
пресс-центр , абхазия, культура, музыка
Музыкальное событие: каким будет финал конкурса Алисы Гицба
13:00 28.10.2024 (обновлено: 13:34 28.10.2024)
Финал Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, мастер-классы и прослушивания третьего тура пройдут в Сухуме 28-30 октября.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Имена победителей Международного музыкального конкурса Алисы Гицба назовут 31 октября, в номинациях "сольное вокальное академическое исполнительство" и "искусство ансамбля" будет по три призовых места.
"Только на церемонии награждения мы все, и участники в том числе узнают, что они выиграли. Призов у нас очень много, есть спецпризы, помимо премии, и один из главных призов - приз от нашей первой леди, который будет вручаться по ее усмотрению", - сказала в пресс-центре Sputnik председатель жюри, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба.
31 октября в Абхазской госфилармонии пройдет гала-концерт - вместе с лауреатами на сцену выйдут члены жюри, Воронежский академический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр. Еще один гала-концерт победителей 1 ноября пройдет в Пицунде.
Советник президента Абхазии по вопросам культуры Белла Агрба напомнила, что музыкальный конкурс проводится в третий раз. По ее словам, организовать такое масштабное мероприятие непросто.
"Те не менее страна максимально подготовилась к проведению такого масштабного мероприятия. Хотелось бы отметить, что все три года подряд нас поддерживает руководство страны в лице президента, премьер-министра, Министерства культуры", - заметила она.
В продолжение член жюри конкурса, лауреат международных конкурсов, автор и менеджер образовательных программ Виктория Фернандес подчеркнула, что мероприятие объединяет людей из разных стран.
"Это очень важно, особенно сегодня - объединяться и бороться за что-то общее, а что-то общее для нас - это искусство и культура. Уровень конкурса уникален. Такого второго конкурса просто нет, молодым конкурсантам очень повезло, что у них идут мастер-классы, лаборатории, они постоянно находятся в атмосфере обучения и промоушена в один и тот же момент. Это уникальная возможность", - отметила она.
Еще один член жюри, заслуженный артист России, солист Большого театра Роман Муравицкий поблагодарил Алису Гицба и всех организаторов за приглашение.
"Я второй раз в Абхазии, больше 20 лет назад был - страна цветет. Один мастер-классов у нас был в Москве, и очень много ребят изъявили желание поучаствовать или просто посмотреть. Это всегда опыт, что-то новое, в том числе эмоции, потому что мы дарим людям эмоции и получаем от людей. Поэтому, я думаю, что мастер-класс пройдет очень хорошо, будем стараться", - заметил он.
За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.