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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/osenniy-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-nachalsya-v-abkhazii-1052681814.html
Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии
Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В Абхазии начался осенний призыв на военную службу. 28.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В Абхазии начался осенний призыв на военную службу. По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в резерве. На военную службу не призываются:Призывная кампания продлится до конца декабря.
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абхазия, армия, кабинет министров абхазии

Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии

11:29 28.10.2024 (обновлено: 11:30 28.10.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукПризыв в армию
Призыв в армию - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В Абхазии начался осенний призыв на военную службу.
По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в резерве.
На военную службу не призываются:
граждане, которые в соответствии с законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу,
граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
Призывная кампания продлится до конца декабря.
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