https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/osenniy-prizyv-na-voennuyu-sluzhbu-nachalsya-v-abkhazii-1052681814.html

Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии

Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В Абхазии начался осенний призыв на военную службу. 28.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В Абхазии начался осенний призыв на военную службу. По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в резерве. На военную службу не призываются:Призывная кампания продлится до конца декабря.

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абхазия, армия, кабинет министров абхазии