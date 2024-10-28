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Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии
Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В Абхазии начался осенний призыв на военную службу. 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T11:29+0300
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в абхазии
абхазия
армия
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. В Абхазии начался осенний призыв на военную службу. По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в резерве. На военную службу не призываются:Призывная кампания продлится до конца декабря.
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абхазия, армия, кабинет министров абхазии
абхазия, армия, кабинет министров абхазии
Осенний призыв на военную службу начался в Абхазии
11:29 28.10.2024 (обновлено: 11:30 28.10.2024) СУХУМ, 28 окт - Sputnik
. В Абхазии начался
осенний призыв на военную службу.
По указу президента призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в резерве.
На военную службу не призываются:
граждане, которые в соответствии с законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу,
граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
Призывная кампания продлится до конца декабря.