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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/ostorozhno-spoyler-substantsiya-korali-farzha-i-tvorchestvo-kobo-abe-1052640758.html
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
Sputnik Абхазия
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной... 28.10.2024, Sputnik Абхазия
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"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной части - о некоторых работах японского писателя Кобо Абэ.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, литература, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, литература, кино, аудио

"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ

11:08 28.10.2024
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
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В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной части - о некоторых работах японского писателя Кобо Абэ.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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