https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/ostorozhno-spoyler-substantsiya-korali-farzha-i-tvorchestvo-kobo-abe-1052640758.html

"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ

"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ

Sputnik Абхазия

В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной... 28.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-28T11:08+0300

2024-10-28T11:08+0300

2024-10-28T11:08+0300

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"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ

В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной части - о некоторых работах японского писателя Кобо Абэ.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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