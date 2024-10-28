https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/ostorozhno-spoyler-substantsiya-korali-farzha-i-tvorchestvo-kobo-abe-1052640758.html
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
Sputnik Абхазия
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной... 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T11:08+0300
2024-10-28T11:08+0300
2024-10-28T11:08+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
абхазия
литература
кино
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/17/1052640884_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dd375cce519ce31fc8bb621e57dee841.jpg
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Субстанция" Корали Фаржа и творчество Кобо Абэ
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной части - о некоторых работах японского писателя Кобо Абэ.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/17/1052640884_58:0:1277:914_1920x0_80_0_0_b333564727b656d8252d19e3e61cc64a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, литература, кино, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, литература, кино, аудио
В этом выпуске "Осторожно, спойлер!" - эмоциональный разбор картины режиссёра Корали Фаржа "Субстанция", снятой в жанре боди-хоррор. В рамках литературной части - о некоторых работах японского писателя Кобо Абэ.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.