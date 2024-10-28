https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/otkryvaya-novye-talanty-konkurs-alisy-gitsba--1052686319.html

Открывая новые таланты: конкурс Алисы Гицба

Открывая новые таланты: конкурс Алисы Гицба

Sputnik Абхазия

Финал Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, мастер-классы и прослушивания третьего тура пройдут в Сухуме 28-30 октября. 28.10.2024, Sputnik Абхазия

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Имена победителей Международного музыкального конкурса Алисы Гицба назовут 31 октября, в номинациях "сольное вокальное академическое исполнительство" и "искусство ансамбля" будет по три призовых места."Только на церемонии награждения мы все, и участники в том числе узнают, что они выиграли. Призов у нас очень много, есть спецпризы помимо премии, и один из главных призов - это приз от нашей первой леди, который будет вручаться по ее усмотрению", - сказала в пресс-центре Sputnik Алиса Гицба.В этот же день в Абхазской госфилармонии пройдет гала-концерт — вместе с лауреатами на сцену выйдут члены жюри, Воронежский академический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр. Еще один гала-концерт победителей 1 ноября пройдет в Пицунде.За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.

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