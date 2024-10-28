Российские войска освободили населенный пункт Цукурино ДНР

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационне бомбы "Hammer" производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационне бомбы "Hammer" производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.