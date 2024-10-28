Российские войска освободили населенный пункт Цукурино ДНР
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении
© Sputnik / Павел Лисицын/
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Цукурино ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационне бомбы "Hammer" производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34685 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18894 танка и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16887 орудий полевой артиллерии и минометов, 27694 единицы специальной военной автомобильной техники.