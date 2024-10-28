https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/takie-obstoyatelstva-bebiya-o-spasenii-kashtana-v-abkhazii-1052686924.html
Такие обстоятельства: Бебия о спасении каштана в Абхазии
Такие обстоятельства: Бебия о спасении каштана в Абхазии
Sputnik Абхазия
Как не дать погибнуть каштановым лесам в Абхазии и почему это важно, в эфире радио Sputnik рассказал, вице-президент Академии наук Абхазии, академик Сергей... 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T18:45+0300
2024-10-28T18:45+0300
2024-10-28T18:45+0300
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Такие обстоятельства: Бебия о спасении каштана в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Бебия о спасении каштана в Абхазии
Каштановые леса в Абхазии занимали большие площади. Из-за прекращения исследований с 80-х годов прошлого века точное состояние этих лесов неизвестно. Последняя лесоинвентаризация проводилась более 40 лет назад. Около 30 лет назад появилась проблема высыхания каштанов, связанная с грибковой болезнью.По словам вице-президента Академии наук Абхазии, академика Сергея Бебия состояние каштана на сегодняшний день катастрофическое, вид под угрозой исчезновения."К каштану потребительское отношение. Распространены самовольные рубки, при этом официально вырубка в Абхазии запрещена. Ценные деревья рубят, а те порослевые побеги, которые остаются, не могут заменить семенные", - сказал он.Слушайте подкаст.
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подкасты, каштаны, абхазия, академия наук абхазии, аудио
подкасты, каштаны, абхазия, академия наук абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Бебия о спасении каштана в Абхазии
Как не дать погибнуть каштановым лесам в Абхазии и почему это важно, в эфире радио Sputnik рассказал, вице-президент Академии наук Абхазии, академик Сергей Бебия.
Каштановые леса в Абхазии занимали большие площади. Из-за прекращения исследований с 80-х годов прошлого века точное состояние этих лесов неизвестно. Последняя лесоинвентаризация проводилась более 40 лет назад. Около 30 лет назад появилась проблема высыхания каштанов, связанная с грибковой болезнью.
По словам вице-президента Академии наук Абхазии, академика Сергея Бебия состояние каштана на сегодняшний день катастрофическое, вид под угрозой исчезновения.
"К каштану потребительское отношение. Распространены самовольные рубки, при этом официально вырубка в Абхазии запрещена. Ценные деревья рубят, а те порослевые побеги, которые остаются, не могут заменить семенные", - сказал он.