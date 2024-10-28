https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/visit-apsny-kakie-temy-obsudyat-na-turisticheskom-forume--1052688514.html
"Visit Apsny": какие темы обсудят на туристическом форуме
"Visit Apsny": какие темы обсудят на туристическом форуме
Sputnik Абхазия
Пятый Международный туристический форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября. 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T19:06+0300
2024-10-28T19:06+0300
2024-10-28T19:06+0300
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В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Международному туристическому форуму "Visit Apsny". В ней приняли участие - президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая.Одна из тем, которую обсудят на Международном форуме "Visit Apsny" - реновация отелей, сказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина."Я думаю, что нам будет очень интересно послушать про реновацию и модернизацию, потому что в Абхазии есть отели, которые пора модернизировать. Реновация отелей - это в принципе не сильно затратно, иногда нужно поменять совсем немного, чтобы он стал комфортней и отвечал современным реалиям", - отметила Калягина.Пятый Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума - "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия - генеральный информационный партнер форума.
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видео, видео из пресс-центра, абхазия, отдых в абхазии, туристы, видео
видео, видео из пресс-центра, абхазия, отдых в абхазии, туристы, видео
"Visit Apsny": какие темы обсудят на туристическом форуме
Пятый Международный туристический форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября.
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Международному туристическому форуму "Visit Apsny". В ней приняли участие - президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая.
Одна из тем, которую обсудят на Международном форуме "Visit Apsny" - реновация отелей, сказала президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
"Я думаю, что нам будет очень интересно послушать про реновацию и модернизацию, потому что в Абхазии есть отели, которые пора модернизировать. Реновация отелей - это в принципе не сильно затратно, иногда нужно поменять совсем немного, чтобы он стал комфортней и отвечал современным реалиям", - отметила Калягина.
Пятый Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума - "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия - генеральный информационный партнер форума.