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Военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии
Военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии. 28.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии.В них участвуют восемь команд, каждая из 10 учеников 9, 10 и 11 классов.Военные игры "Аиааира" будут проходить пять дней. Дети будут состязаться в 12 видах конкурсов, в том числе в строевой подготовке, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на время, беге на разные дистанции, метании гранат, стрельбе из автомата и перетягивании канат. Нововведением в этом году стали стрельба из лука, топография и ориентирование на местности. "Главная цель этих игр заключается в военнопатриотическом воспитании молодежи и приобщении их к военному делу. Также одни из задач соревнований – это их подготовка к военной службе, популяризация среди детей военного дела и их сплочение", - подчеркнул он. Игры будут проходить на нескольких локациях, среди которых одна из воинских частей, стадионе, полигоне, спортивный городов воинской части, стрелковом клубе и школе-лицее Сухума. Организаторы Республиканских военно-спортивных игр "Аиааира" - Министерство обороны и Министерство просвещение Абхазии.
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министерство обороны абхазии, абхазия, дети
министерство обороны абхазии, абхазия, дети
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии.
В них участвуют восемь команд, каждая из 10 учеников 9, 10 и 11 классов.
"Сначала в районах страны и в столице прошли первенства по военным и легкоатлетическим конкурсам. По их итогам были отобраны дети с лучшими результатами для участия в республиканских играх. В этом году они проводятся уже в 18 раз, и за годы у этих соревнований сформировались свои порядки, правила и традиции", - рассказал Sputnik главный судья соревнований Беслан Мушба.
Военные игры "Аиааира" будут проходить пять дней. Дети будут состязаться в 12 видах конкурсов, в том числе в строевой подготовке, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на время, беге на разные дистанции, метании гранат, стрельбе из автомата и перетягивании канат.
Нововведением в этом году стали стрельба из лука, топография и ориентирование на местности.
"Главная цель этих игр заключается в военнопатриотическом воспитании молодежи и приобщении их к военному делу. Также одни из задач соревнований – это их подготовка к военной службе, популяризация среди детей военного дела и их сплочение", - подчеркнул он.
Игры будут проходить на нескольких локациях, среди которых одна из воинских частей, стадионе, полигоне, спортивный городов воинской части, стрелковом клубе и школе-лицее Сухума.
Организаторы Республиканских военно-спортивных игр "Аиааира" - Министерство обороны и Министерство просвещение Абхазии.