https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/voenno-sportivnye-igry-aiaaira-otkrylis-v-artilleriyskoy-gruppe-minoborony-abkhazii-1052689671.html

Военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии

Военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии. 28.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. XVIII Республиканские военно-спортивные игры "Аиааира" открылись в артиллерийской группе Минобороны Абхазии.В них участвуют восемь команд, каждая из 10 учеников 9, 10 и 11 классов.Военные игры "Аиааира" будут проходить пять дней. Дети будут состязаться в 12 видах конкурсов, в том числе в строевой подготовке, подтягивании на перекладине, разборке и сборке автомата на время, беге на разные дистанции, метании гранат, стрельбе из автомата и перетягивании канат. Нововведением в этом году стали стрельба из лука, топография и ориентирование на местности. "Главная цель этих игр заключается в военнопатриотическом воспитании молодежи и приобщении их к военному делу. Также одни из задач соревнований – это их подготовка к военной службе, популяризация среди детей военного дела и их сплочение", - подчеркнул он. Игры будут проходить на нескольких локациях, среди которых одна из воинских частей, стадионе, полигоне, спортивный городов воинской части, стрелковом клубе и школе-лицее Сухума. Организаторы Республиканских военно-спортивных игр "Аиааира" - Министерство обороны и Министерство просвещение Абхазии.

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