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Взаимный интерес: Ашуба и Авидзба о взаимодействии с российскими коллегами в сфере науки
Взаимный интерес: Ашуба и Авидзба о взаимодействии с российскими коллегами в сфере науки
Sputnik Абхазия
Для развития науки важно взаимодействие и обмен знаниями. Как взаимодействуют в этом вопросе абхазские и российские ученые, чем они помогают друг другу, как... 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T14:08+0300
2024-10-28T14:08+0300
2024-10-28T14:11+0300
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Взаимный интерес: Ашуба и Авидзба о взаимодействии с российскими коллегами в сфере науки
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Ашуба и Авидзба о взаимодействии с российскими коллегами в сфере науки
Для развития науки важно взаимодействие и обмен знаниями. Как взаимодействуют в этом вопросе абхазские и российские ученые, чем они помогают друг другу, как взаимодействуют научные сообщества, в эфире радио Sputnik рассказали директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба и доктор исторических наук Аслан Авидзба.Одним из примеров успешного сотрудничества ученых двух стран, Авидзба привел защиту диссертаций."У нас проблема была в том, что достаточное количество докторов наук, а иногда и кандидатов здесь не набиралась. Сейчас же с помощью друзей ученых из России уже формируем необходимое количество для создания собственных диссератационных советов. Наука не имеет границ. Мы не можем вариться в собственном соку. Для маломощных государств, которые не имеют большого количества ресурсов для продвижения себя в мире, наука является одним из способов отстаивания и преподнесения себя миру", - сказал Авидзба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, россия, наука, ученые, взаимодействие, сотрудничество, подкасты, аудио
абхазия, россия, наука, ученые, взаимодействие, сотрудничество, подкасты, аудио
Для развития науки важно взаимодействие и обмен знаниями. Как взаимодействуют в этом вопросе абхазские и российские ученые, чем они помогают друг другу, как взаимодействуют научные сообщества, в эфире радио Sputnik
рассказали директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба и доктор исторических наук Аслан Авидзба.
Одним из примеров успешного сотрудничества ученых двух стран, Авидзба привел защиту диссертаций.
"У нас проблема была в том, что достаточное количество докторов наук, а иногда и кандидатов здесь не набиралась. Сейчас же с помощью друзей ученых из России уже формируем необходимое количество для создания собственных диссератационных советов. Наука не имеет границ. Мы не можем вариться в собственном соку. Для маломощных государств, которые не имеют большого количества ресурсов для продвижения себя в мире, наука является одним из способов отстаивания и преподнесения себя миру", - сказал Авидзба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.