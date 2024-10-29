https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/delba-rasskazal-o-neobkhodimosti-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1052685662.html

Делба рассказал о необходимости привлечения инвестиций в Абхазию

Делба рассказал о необходимости привлечения инвестиций в Абхазию

Sputnik Абхазия

Советник президента Абхазии по финансовым вопросам Гарри Делба в эфире радио Sputnik выразил свое отношение к соглашению между Абхазией и Россией "Об... 29.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-29T09:46+0300

2024-10-29T09:46+0300

2024-10-29T09:46+0300

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абхазия

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инвестиции

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Делба рассказал, что необходимо для привлечения инвестиций в Абхазию Sputnik Абхазия Делба рассказал, что необходимо для привлечения инвестиций в Абхазию

Советник президента Абхазии по финансовым вопросам Гарри Делба в эфире радио Sputnik выразил свое отношение к соглашению между Абхазией и Россией "Об инвестиционной деятельности", дал оценку развития экономики Абхазии, рассказал почему в республике неблагоприятный инвестиционный климат, какие шаги необходимы для развития экономики и повышении благосостояния граждан.Для увеличения капитала и развития экономики, по мнению Делба, нужно привлекать инвестиции с государственной гарантией, субсидированными ставками или же банковской поддержкой, но Абхазия пока предоставить такие возможности иностранным инвесторам не может.С учетом этого, альтернативой могут стать послабления в виде отсутствия налогов и таможенных пошлин для инвесторов. При этом Делба добавил , что освобождение инвесторов от налогов на прибыль, на добавочную стоимость и таможенных пошлин, может быть недостаточно для их привлечения.Свою поддержку соглашению "Об инвестиционной деятельности" Делба аргументирует тем, что в случае его принятия, в экономику республики будут привлечены квалифицированные иностранные инвесторы. Это, в свою очередь, будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет, повысит уровень знаний и умения граждан, создаст рабочие места и приведет к прозрачности заработных плат.Полная версия беседы в аудиофайле.

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