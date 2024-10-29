https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/ekonomika-rabochie-mesta-i-multiplikativnyy-effekt-garri-delba-ob-investitsiyakh-1052686547.html
Экономика, рабочие места и мультипликативный эффект: Гарри Делба об инвестициях
Экономика, рабочие места и мультипликативный эффект: Гарри Делба об инвестициях
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Межправительственное соглашение по инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией может дать дополнительный импульс развитию... 29.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-29T10:28+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Межправительственное соглашение по инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией может дать дополнительный импульс развитию экономики республики, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik советник президента по финансовым вопросам Гарри Делба.Он также считает, что экономика Абхазии развивается недостаточными темпами, что подтверждают проведенные исследования.Самодостаточность бюджета – одна из стратегических задач Абхазии, отметил Делба и напомнил, что большая часть абхазского бюджета формируется за счет средств помощи Российской Федерации и эту задачу надо решить.По его мнению, решить этот вопрос можно за счет роста поступлений в бюджет республики от предприятий или граждан, которые платят налоги. При этом Делба подчеркнул, что в республике на сегодня недостаточно капитализации.Для увеличения капитала и развития экономики, считает он, нужно привлекать инвестиции с государственной гарантией, субсидированными ставками или же банковской поддержкой, но Абхазия пока предоставить такие возможности иностранным инвесторам не может.С учетом этого, альтернативой может стать послабления в виде отсутствия налогов и таможенных пошлин для инвесторов.Он также добавил, что освобождения инвесторов от налогов на прибыль, на добавочную стоимость и от таможенных пошлин, может быть недостаточно для их привлечения.Соглашение между Абхазией и Россией "Об инвестиционной деятельности" предусматривает вливания в экономику республики от двух миллиардов рублей. Это существенная сумма, часть из которой будет направлена на зарплату квалифицированным работникам, уточнил Делба.Несмотря на возможные послабления для инвесторов, добавил он, поступления в бюджет республики начнутся сразу после начала работ - в виде налогов с заработных плат, как граждан иностранного государства, так и граждан Абхазии.В пример он привел одну из гостиниц в Очамчыре, которая была запущена за счет иностранных инвестиций. По информации Делба, на этом объекте трудятся 162 человека и 137 из них граждане Абхазии. Большую часть руководящих должностей занимают также граждане страны.Помимо этого, появление более качественных объектов размещения и расширение услуг приведут к тому, что туристы будут тратить больше денег в Абхазии, чем раньше.По мнению Делба, такой подход не помешает представителям малого бизнеса, так как новый уровень сервиса будет рассчитан на туристов с более высоким доходом.Свою поддержку соглашению "Об инвестиционной деятельности" Делба также аргументирует тем, что в случае его принятия, в экономику республики будут привлечены квалифицированные иностранные инвесторы. Это, в свою очередь, будет спобствовать дополнительным поступлениям в бюджет, повысит уровень знаний и умения граждан, создаст рабочие мест и приведет к прозрачности заработных плат.Часть дополнительных финансовых вливаний в экономику Абхазии можно будет, в том числе направить на поддержку частного бизнеса, выделение грантов и уменьшение ставок кредитования в банках, уточнил Далба.Наряду с этим, уверен он, для эффективного развития экономики необходимо увеличить экспорт. Одними из перспективных направлений он назвал рыболовство, производство овощей и фруктов, вина.
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абхазия, экономика, инвестиции , россия, политика
абхазия, экономика, инвестиции , россия, политика
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Межправительственное соглашение по инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией может дать дополнительный импульс развитию экономики республики, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik советник президента по финансовым вопросам Гарри Делба.
Он также считает, что экономика Абхазии развивается недостаточными темпами, что подтверждают проведенные исследования.
"Прежде всего, по исследованию, которое мы делали, было констатировано отсутствие благоприятного инвестиционного климата. Это проблемы с инфраструктурой, электроэнергетикой, доступностью и развитостью дорог, сложностью с доступностью финансирования", - пояснил он.
Самодостаточность бюджета – одна из стратегических задач Абхазии, отметил Делба и напомнил, что большая часть абхазского бюджета формируется за счет средств помощи Российской Федерации и эту задачу надо решить.
По его мнению, решить этот вопрос можно за счет роста поступлений в бюджет республики от предприятий или граждан, которые платят налоги. При этом Делба подчеркнул, что в республике на сегодня недостаточно капитализации.
Для увеличения капитала и развития экономики, считает он, нужно привлекать инвестиции с государственной гарантией, субсидированными ставками или же банковской поддержкой, но Абхазия пока предоставить такие возможности иностранным инвесторам не может.
С учетом этого, альтернативой может стать послабления в виде отсутствия налогов и таможенных пошлин для инвесторов.
"Я думаю, что заключение такого соглашения об инвестиционной деятельности представляет нашим экономическим властям достаточно хороший инструмент для того, чтобы вести разговор с инвесторами, для того чтобы их привлекать", - считает Делба.
Он также добавил, что освобождения инвесторов от налогов на прибыль, на добавочную стоимость и от таможенных пошлин, может быть недостаточно для их привлечения.
Соглашение между Абхазией и Россией "Об инвестиционной деятельности" предусматривает вливания в экономику республики от двух миллиардов рублей. Это существенная сумма, часть из которой будет направлена на зарплату квалифицированным работникам, уточнил Делба.
Несмотря на возможные послабления для инвесторов, добавил он, поступления в бюджет республики начнутся сразу после начала работ - в виде налогов с заработных плат, как граждан иностранного государства, так и граждан Абхазии.
В пример он привел одну из гостиниц в Очамчыре, которая была запущена за счет иностранных инвестиций. По информации Делба, на этом объекте трудятся 162 человека и 137 из них граждане Абхазии. Большую часть руководящих должностей занимают также граждане страны.
Помимо этого, появление более качественных объектов размещения и расширение услуг приведут к тому, что туристы будут тратить больше денег в Абхазии, чем раньше.
"Туристы сегодня к нам приезжают и тоже тратят деньги, но они тратят гораздо меньше, чем туристы, которые будут к нам приезжать с учетом улучшенного качества. То есть эти иностранные инвестиции в гостиницы – что-то уже сделано, что-то планируется делать – они принесут, так называемый, мультипликативный эффект в смежные отрасли", - уверен Делба.
По мнению Делба, такой подход не помешает представителям малого бизнеса, так как новый уровень сервиса будет рассчитан на туристов с более высоким доходом.
Свою поддержку соглашению "Об инвестиционной деятельности" Делба также аргументирует тем, что в случае его принятия, в экономику республики будут привлечены квалифицированные иностранные инвесторы. Это, в свою очередь, будет спобствовать дополнительным поступлениям в бюджет, повысит уровень знаний и умения граждан, создаст рабочие мест и приведет к прозрачности заработных плат.
Часть дополнительных финансовых вливаний в экономику Абхазии можно будет, в том числе направить на поддержку частного бизнеса, выделение грантов и уменьшение ставок кредитования в банках, уточнил Далба.
Наряду с этим, уверен он, для эффективного развития экономики необходимо увеличить экспорт. Одними из перспективных направлений он назвал рыболовство, производство овощей и фруктов, вина.