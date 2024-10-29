https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/ekonomika-rabochie-mesta-i-multiplikativnyy-effekt-garri-delba-ob-investitsiyakh-1052686547.html

Экономика, рабочие места и мультипликативный эффект: Гарри Делба об инвестициях

Экономика, рабочие места и мультипликативный эффект: Гарри Делба об инвестициях

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Межправительственное соглашение по инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией может дать дополнительный импульс развитию... 29.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Межправительственное соглашение по инвестиционной деятельности между Абхазией и Россией может дать дополнительный импульс развитию экономики республики, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik советник президента по финансовым вопросам Гарри Делба.Он также считает, что экономика Абхазии развивается недостаточными темпами, что подтверждают проведенные исследования.Самодостаточность бюджета – одна из стратегических задач Абхазии, отметил Делба и напомнил, что большая часть абхазского бюджета формируется за счет средств помощи Российской Федерации и эту задачу надо решить.По его мнению, решить этот вопрос можно за счет роста поступлений в бюджет республики от предприятий или граждан, которые платят налоги. При этом Делба подчеркнул, что в республике на сегодня недостаточно капитализации.Для увеличения капитала и развития экономики, считает он, нужно привлекать инвестиции с государственной гарантией, субсидированными ставками или же банковской поддержкой, но Абхазия пока предоставить такие возможности иностранным инвесторам не может.С учетом этого, альтернативой может стать послабления в виде отсутствия налогов и таможенных пошлин для инвесторов.Он также добавил, что освобождения инвесторов от налогов на прибыль, на добавочную стоимость и от таможенных пошлин, может быть недостаточно для их привлечения.Соглашение между Абхазией и Россией "Об инвестиционной деятельности" предусматривает вливания в экономику республики от двух миллиардов рублей. Это существенная сумма, часть из которой будет направлена на зарплату квалифицированным работникам, уточнил Делба.Несмотря на возможные послабления для инвесторов, добавил он, поступления в бюджет республики начнутся сразу после начала работ - в виде налогов с заработных плат, как граждан иностранного государства, так и граждан Абхазии.В пример он привел одну из гостиниц в Очамчыре, которая была запущена за счет иностранных инвестиций. По информации Делба, на этом объекте трудятся 162 человека и 137 из них граждане Абхазии. Большую часть руководящих должностей занимают также граждане страны.Помимо этого, появление более качественных объектов размещения и расширение услуг приведут к тому, что туристы будут тратить больше денег в Абхазии, чем раньше.По мнению Делба, такой подход не помешает представителям малого бизнеса, так как новый уровень сервиса будет рассчитан на туристов с более высоким доходом.Свою поддержку соглашению "Об инвестиционной деятельности" Делба также аргументирует тем, что в случае его принятия, в экономику республики будут привлечены квалифицированные иностранные инвесторы. Это, в свою очередь, будет спобствовать дополнительным поступлениям в бюджет, повысит уровень знаний и умения граждан, создаст рабочие мест и приведет к прозрачности заработных плат.Часть дополнительных финансовых вливаний в экономику Абхазии можно будет, в том числе направить на поддержку частного бизнеса, выделение грантов и уменьшение ставок кредитования в банках, уточнил Далба.Наряду с этим, уверен он, для эффективного развития экономики необходимо увеличить экспорт. Одними из перспективных направлений он назвал рыболовство, производство овощей и фруктов, вина.

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абхазия, экономика, инвестиции , россия, политика