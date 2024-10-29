https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/fotovystavka-golubye-kaski-otkrylas-v-sukhume-1052694933.html

Фотовыставка "Голубые каски!" открылась в Сухуме

Фотовыставка "Голубые каски!" открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Фотовыставка "Голубые каски!", посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, открылась в Музее Боевой Славы в Сухуме. 29.10.2024, Sputnik Абхазия

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музей боевой славы

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Фотовыставка "Голубые каски!", посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, открылась в Музее Боевой Славы в Сухуме. В экспозиции представлено 50 уникальных кадров авторства фотографа Владимира Попова. Мероприятие посетили глава МИД Сергей Шамба, посол России Михаил Шургалин, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава Совбеза Рауль Лолуа, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.Выставка организована Союзом журналистов Абхазии, она будет проходить до конца года в Абхазии и в России. Авторы проекта – журналист Руслан Хашиг и фоторепортер Владимир Попов. Миротворческая миссия началась в Абхазии 21 июня 1994 года в соответствии с Московским соглашением "О прекращении огня и разъединении сил". За время миротворческой операции в зоне конфликта погибли 117 российских военнослужащих. Миссия по поддержанию мира в Абхазии завершилась 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии.

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миротворцы, абхазия, россия, музей боевой славы