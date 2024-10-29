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Фотовыставка "Голубые каски!" открылась в Сухуме
Фотовыставка "Голубые каски!" открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Фотовыставка "Голубые каски!", посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, открылась в Музее Боевой Славы в Сухуме. 29.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-29T14:30+0300
2024-10-29T14:30+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Фотовыставка "Голубые каски!", посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, открылась в Музее Боевой Славы в Сухуме. В экспозиции представлено 50 уникальных кадров авторства фотографа Владимира Попова. Мероприятие посетили глава МИД Сергей Шамба, посол России Михаил Шургалин, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава Совбеза Рауль Лолуа, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.Выставка организована Союзом журналистов Абхазии, она будет проходить до конца года в Абхазии и в России. Авторы проекта – журналист Руслан Хашиг и фоторепортер Владимир Попов. Миротворческая миссия началась в Абхазии 21 июня 1994 года в соответствии с Московским соглашением "О прекращении огня и разъединении сил". За время миротворческой операции в зоне конфликта погибли 117 российских военнослужащих. Миссия по поддержанию мира в Абхазии завершилась 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии.
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миротворцы, абхазия, россия, музей боевой славы
миротворцы, абхазия, россия, музей боевой славы
Фотовыставка "Голубые каски!" открылась в Сухуме
14:30 29.10.2024 (обновлено: 15:59 29.10.2024)
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Фотовыставка "Голубые каски!", посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, открылась в Музее Боевой Славы в Сухуме.
В экспозиции представлено 50 уникальных кадров авторства фотографа Владимира Попова.
Мероприятие посетили глава МИД Сергей Шамба, посол России Михаил Шургалин, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава Совбеза Рауль Лолуа, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов.
"Коллективные силы стран СНГ формировались исключительно за счет русских военнослужащих. Уже упоминалось здесь, что 117 из них погибли, защищая свободу и независимость, суверенитет Абхазии. Для миротворцев это исключительный случай, миротворцы в таком количестве не гибнут, как только гибнут миротворцы, миротворческие войска выводят. Но россияне стояли до конца и выполнили полностью свой долг", – отметил посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Выставка организована Союзом журналистов Абхазии, она будет проходить до конца года в Абхазии и в России. Авторы проекта – журналист Руслан Хашиг и фоторепортер Владимир Попов.
Миротворческая миссия началась в Абхазии 21 июня 1994 года в соответствии с Московским соглашением "О прекращении огня и разъединении сил". За время миротворческой операции в зоне конфликта погибли 117 российских военнослужащих. Миссия по поддержанию мира в Абхазии завершилась 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии.