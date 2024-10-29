https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/komanda-arteka-provedet-master-klassy-v-abkhazii-1052694753.html

Команда "Артека" проведет мастер-классы в Абхазии

Команда "Артека" проведет мастер-классы в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Команда "Артека" в честь 100-летнего юбилея детского центра организует в Абхазии активности для школьников и студентов. 29.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-29T14:47+0300

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в абхазии

артек

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абхазия

дети

образование

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Команда "Артека" в честь 100-летнего юбилея детского центра организует в Абхазии активности для школьников и студентов. Дети смогут изготовить ювелирные украшения в виде сердца с использованием цветов триколора и артековского огонька, росписать деревянные матрешки, познакомиться с артековскими песнями, играми, танцами и традициями. Мероприятия пройдут на арт-площадке "Гума" в Сухуме 31 октября и 1 ноября. Организаторы – Министерство просвещения Абхазии и "Артек".

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артек, россия, абхазия, дети, образование