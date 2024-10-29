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Команда "Артека" проведет мастер-классы в Абхазии
Команда "Артека" проведет мастер-классы в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Команда "Артека" в честь 100-летнего юбилея детского центра организует в Абхазии активности для школьников и студентов. 29.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-29T14:47+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Команда "Артека" в честь 100-летнего юбилея детского центра организует в Абхазии активности для школьников и студентов. Дети смогут изготовить ювелирные украшения в виде сердца с использованием цветов триколора и артековского огонька, росписать деревянные матрешки, познакомиться с артековскими песнями, играми, танцами и традициями. Мероприятия пройдут на арт-площадке "Гума" в Сухуме 31 октября и 1 ноября. Организаторы – Министерство просвещения Абхазии и "Артек".
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артек, россия, абхазия, дети, образование
артек, россия, абхазия, дети, образование
Команда "Артека" проведет мастер-классы в Абхазии
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Команда "Артека" в честь 100-летнего юбилея детского центра организует в Абхазии активности для школьников и студентов.
Дети смогут изготовить ювелирные украшения в виде сердца с использованием цветов триколора и артековского огонька, росписать деревянные матрешки, познакомиться с артековскими песнями, играми, танцами и традициями.
“В рамках подписанного соглашения между Минпросвещением Абхазии и Международным детским центром "Артек" будет организовано выставочное мероприятие. Будут разного рода мастер-классы, конкурсы, вожатые лагеря расскажут об истории "Артека", — отметил пресс-секретарь Минпроса Аслан Кутелия.
Мероприятия пройдут на арт-площадке "Гума" в Сухуме 31 октября и 1 ноября.
Организаторы – Министерство просвещения Абхазии и "Артек".