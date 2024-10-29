https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/konkursanty-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-v-natsionalnom-chempionate-abilimpiks---1052696219.html
Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате "Абилимпикс"
Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате "Абилимпикс"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с... 29.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве. Соревнования проходили по 11 направлениям. В них принимали участие представители всех регионов России и еще семи стран, помимо Абхазии, — Беларуси, Азербайджана, Зимбабве, Катара, Никарагуа, Армении, КНР. Отбор и отправку абхазских участников осуществил Минпрос республики.
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образование, абхазия, россия, дети
образование, абхазия, россия, дети
Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате "Абилимпикс"
17:50 29.10.2024 (обновлено: 18:40 29.10.2024)
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве.
Милана Аджба заняла 2 место в компетенции "Фотография" направления креативные (творческие) индустрии,
Дамир Аристава — 3 место в компетенции "Электромонтаж " направления "Строительство",
Адриан Озган — З место в компетенции "Работотехника" направления "IT-технологии",
Валерия Джинджолия получила грамоту "за волю к победе" в компетенции "Флорист" направления "Декоративно-прикладное искусство".
Соревнования проходили по 11 направлениям. В них принимали участие представители всех регионов России и еще семи стран, помимо Абхазии, — Беларуси, Азербайджана, Зимбабве, Катара, Никарагуа, Армении, КНР.
Отбор и отправку абхазских участников осуществил Минпрос республики.