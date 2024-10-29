https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/konkursanty-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-v-natsionalnom-chempionate-abilimpiks---1052696219.html

Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с... 29.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Конкурсанты из Абхазии заняли призовые места в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в Москве. Соревнования проходили по 11 направлениям. В них принимали участие представители всех регионов России и еще семи стран, помимо Абхазии, — Беларуси, Азербайджана, Зимбабве, Катара, Никарагуа, Армении, КНР. Отбор и отправку абхазских участников осуществил Минпрос республики.

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