Леонков рассказал, чем иностранным наёмникам ВСУ приглянулись брянские леса

"Видимо, они хотели создать на территории Брянской области партизанские диверсионные отряды, надеясь повторить наш советский опыт ведения боевых действий. Но что-то не задалось. То, что они используют эту элиту, говорит, скажем, о слабой позиций. Они не могут выиграть войну в открытых боевых действиях. Они пытаются сделать какие-нибудь значимые диверсии, чтобы заломить нам руки", - сказал аналитик.