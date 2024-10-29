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Леонков рассказал, чем иностранным наёмникам ВСУ приглянулись брянские леса
Леонков рассказал, чем иностранным наёмникам ВСУ приглянулись брянские леса
Sputnik Абхазия
Военный аналитик Алексей Леонков в эфире радио Sputnik разобрал ситуацию в брянском приграничье, где при попытке проникнуть на территорию России ликвидировали... 29.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-29T16:02+0300
2024-10-29T16:02+0300
2024-10-29T16:02+0300
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Леонков рассказал, чем иностранным наёмникам ВСУ приглянулись брянские леса
Sputnik Абхазия
Леонков рассказал, чем иностранным наёмникам ВСУ приглянулись брянские леса
Брянск — это очень много лесов. Там ещё в годы ВОВ не справлялись зондер-команды фашистов с нашим партизанским движением, напомнил Леонков.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, брянск, украина, спецоперация, в мире, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, брянск, украина, спецоперация, в мире, аудио
Леонков рассказал, чем иностранным наёмникам ВСУ приглянулись брянские леса
Военный аналитик Алексей Леонков в эфире радио Sputnik разобрал ситуацию в брянском приграничье, где при попытке проникнуть на территорию России ликвидировали десятки иностранных бойцов ВСУ.
Брянск — это очень много лесов. Там ещё в годы ВОВ не справлялись зондер-команды фашистов с нашим партизанским движением, напомнил Леонков.
"Видимо, они хотели создать на территории Брянской области партизанские диверсионные отряды, надеясь повторить наш советский опыт ведения боевых действий. Но что-то не задалось. То, что они используют эту элиту, говорит, скажем, о слабой позиций. Они не могут выиграть войну в открытых боевых действиях. Они пытаются сделать какие-нибудь значимые диверсии, чтобы заломить нам руки", - сказал аналитик.