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На дорогах Абхазии за девять месяцев погибло 35 человек
На дорогах Абхазии за девять месяцев погибло 35 человек
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Тридцать пять человек погибло в 123 ДТП, произошедших на дорогах Абхазии за 9 месяцев 2024 года, 141 человек получил ранения. 29.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Тридцать пять человек погибло в 123 ДТП, произошедших на дорогах Абхазии за 9 месяцев 2024 года, 141 человек получил ранения.Сегодня прошло отчетное совещание по итогам работы личного состава ГАИ с участием замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа.По данным пресс-службы МВД Абхазии, 1571 человек лишен права управления автотранспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии за 9 месяцев 2024 года.За отчетный период выявлено и составлено 1934 административных протокола за это правонарушение и 378 материалов направлено в суд.Замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа назвал работу в этой части недостаточной. Он отметил, что если по итогам 11 месяцев работы ситуация не изменится, возможны кадровые перестановки.
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мвд абхазии, гаи, абхазия, дороги абхазии, дтп
мвд абхазии, гаи, абхазия, дороги абхазии, дтп
На дорогах Абхазии за девять месяцев погибло 35 человек
21:00 29.10.2024 (обновлено: 23:29 29.10.2024)
СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Тридцать пять человек погибло в 123 ДТП, произошедших на дорогах Абхазии за 9 месяцев 2024 года, 141 человек получил ранения.
Сегодня прошло отчетное совещание по итогам работы личного состава ГАИ с участием замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа.
Отмечается, что наибольшее число аварий происходит в Гагрском и Гудаутском районах — 48 и 34 за отчетный период. Всего за это время в Гагре было выявлено 9383 нарушений ПДД, в Гудауте — 3603.
По данным пресс-службы МВД Абхазии, 1571 человек лишен права управления автотранспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии за 9 месяцев 2024 года.
За отчетный период выявлено и составлено 1934 административных протокола за это правонарушение и 378 материалов направлено в суд.
Замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа назвал работу в этой части недостаточной. Он отметил, что если по итогам 11 месяцев работы ситуация не изменится, возможны кадровые перестановки.