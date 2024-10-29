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На дорогах Абхазии за девять месяцев погибло 35 человек

На дорогах Абхазии за девять месяцев погибло 35 человек

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Тридцать пять человек погибло в 123 ДТП, произошедших на дорогах Абхазии за 9 месяцев 2024 года, 141 человек получил ранения. 29.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Тридцать пять человек погибло в 123 ДТП, произошедших на дорогах Абхазии за 9 месяцев 2024 года, 141 человек получил ранения.Сегодня прошло отчетное совещание по итогам работы личного состава ГАИ с участием замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа.По данным пресс-службы МВД Абхазии, 1571 человек лишен права управления автотранспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии за 9 месяцев 2024 года.За отчетный период выявлено и составлено 1934 административных протокола за это правонарушение и 378 материалов направлено в суд.Замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа назвал работу в этой части недостаточной. Он отметил, что если по итогам 11 месяцев работы ситуация не изменится, возможны кадровые перестановки.

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